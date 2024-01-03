БРИКС стала вдвое больше: к группе присоединились еще 5 стран

Группа БРИКС расширилась еще на пять стран. 1 января стало известно, что блок пополнился Саудовской Аравией, Египтом, Объединенными Арабскими Эмиратами, Ираном и Эфиопией.

Известно, что эти 5 государств должны были присоединиться к БРИКС еще в августе 2023 года во время 15-го саммита в Йоханнесбурге, Южной Африке. К слову, приглашали также Аргентину. Но в конце декабря она отказалась становиться членом блока.

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Что известно о расширении БРИКС

Так, в августе 2023 года министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Файсал бин Фархан Аль Сауд отмечал, что королевство будет изучать детали предложенной даты присоединения. Речь идет о 1 января. И что уже после этого будет принимать "соответствующее решение". Собственно, в первый день 2024 стало известно, что она таки пополнила БРИКС.

Он заявлял, что группа БРИКС – "выгодный и важный канал" для укрепления экономического сотрудничества.

Сама группа развивающихся стран БРИКС создана еще в 2006 году. В нее сразу входили Бразилия, Россия, Индия, Китай, а в 2010 году присоединилась еще и Южная Африка.

С тех пор БРИКС – важная платформа для сотрудничества между формирующимися рынками, а также развивающимися государствами. А удвоение количества ее членов 1 января имеет четкую цель: усилить влияние группы на мировой арене.

Какие последствия может иметь расширение БРИКС

Прежде всего следует обратить внимание, что нынешний состав БРИКС – из 10 стран – насчитывает около 3,5 миллиарда человек. Совокупная экономика государств – более 28,5 триллиона долларов США или 28% мировой экономики.

Удвоение участников группы БРИКС может дать толчок к изменению геополитического ландшафта. В то же время аналитики сомневаются в расширении. Они не могут дойти до общего знаменателя в вопросе: будет ли оно помогать или препятствовать членам.

Так, некоторые эксперты считают, что разногласия внутри БРИКС могут ослабить процесс принятия решений и власть группы в целом. Между тем сами государства выражают надежду, что расширение повлечет за собой большее представительство стран с развивающейся экономикой. Кроме того, это позволит им перестать быть зависимыми от американского доллара.

Напомним, что в августе 2023 года президент Бразилии Лула да Силва призвал стран-членов БРИКС к введению общей валюты. Ее должны использовать для торговли и инвестиций.