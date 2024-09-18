Об этом 24 Каналу рассказал политолог Николай Давидюк, отметив, что БРИКС постепенно превращается в странную организацию. Членами которой со временем могут стать и террористические страны.

Смотрите также И здесь мне интересно, – Зеленский об ожиданиях от визита Путина на заседание G20

"Еще немного и там будет Талибан и Северная Корея", – сказал он.

Не будет удовлетворять все страны

Николай Давидюк отметил, если к БРИКС присоединятся страны, целью которых является нарушать мировой порядок, то это объединение сложно будет называть политическим.

Если России там еще комфортно, то Китаю нет, ведь это будет снижать его лидерские амбиции. Да и другие страны не захотят иметь ничего общего с организацией, где есть Иран или Россия – террористические образования,

– подчеркнул он.

Стоит отметить, что основателями международной организации БРИКС были крупнейшие по площади и населению страны, которые стремились развиваться, в частности Китай, Индия, Россия и Бразилия.

Расколоть G20

По мнению Давидюка, расширение БРИКС имеет целью расколоть G20, образовав опасную альтернативу.

Туда (в БРИКС – 24 Канал) берут пока всех, кто хочет. Сейчас там амбиций, больше чем силы. Хотя Турция и Азербайджан и захотели присоединиться, но в любой момент это может измениться,

– подчеркнул политолог.

Он отметил, что Владимиру Путину такие процессы выгодны, однако конкретных достижений в этом, вероятно, не будет.

К теме. Политолог Максим Джигун предположил, что решение Реджепа Эрдогана о вступлении в БРИКС обусловлено медленной интеграцией с ЕС. Это является серьезным сигналом для стран Запада, которые не смогли сохранить стремление Турции развиваться вместе с Евросоюзом.