Про це 24 Каналу розповів політолог Микола Давидюк, зазначивши, що БРІКС поступово перетворюється у дивну організацію. Членами якої з часом можуть стати й терористичні країни.

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"Ще трохи й там буде Талібан і Північна Корея", – сказав він.

Не задовольнятиме всі країни

Микола Давидюк зауважив, якщо до БРІКС долучаться країни, метою яких є порушувати світовий порядок, то це об'єднання складно буде називати політичним.

Якщо Росії там ще комфортно, то Китаю ні, адже це знижуватиме його лідерські амбіції. Та й інші країни не захочуть мати нічого спільного з організацією, де є Іран чи Росія – терористичні утворення,

– наголосив він.

Варто зазначити, що засновниками міжнародної організації БРІКС були найбільші за площею та населенням країни, які прагнули розвиватися, зокрема Китай, Індія, Росія та Бразилія.

Розколоти G20

На думку Давидюка, розширення БРІКС має на меті розколоти G20, утворивши небезпечну альтернативу.

Туди (у БРІКС – 24 Канал) беруть поки всіх, хто хоче. Зараз там амбіцій, більше ніж сили. Хоч Туреччина та Азербайджан і захотіли долучитись, але у будь-який момент це може змінитись,

– підкреслив політолог.

Він зауважив, що Владіміру Путіну такі процеси вигідні, однак конкретних досягнень в цьому, ймовірно, не буде.

До теми. Політолог Максим Джигун припустив, що рішення Реджепа Ердогана про вступ до БРІКС зумовлено повільною інтеграцією з ЄС. Це є серйозним сигналом для країн Заходу, які не змогли зберегти прагнення Туреччини розвиватись разом із Євросоюзом.