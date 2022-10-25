"Имеет пятна в биографии": как британцы воспринимают нового премьера Риши Сунака

Риши Сунак – не идеальный человек, у него тоже есть отрицательные стороны и пятна в биографии. Однако он возглавил Великобританию в непростое кризисное время, так что от него ждут результатов.

Об этом 24 каналу рассказал журналист из Великобритании Андрей Остальский. Ранее сообщалось о том, какая политика по отношению к Украине у нового премьера Британии.

Важно Сунак в первой речи в должности премьера предупредил британцев о "трудных решениях"

Первый премьер-министр индийского происхождения

Остальский рассказал, что в Британии шутят, что Британская империя управляла Индией теперь будет наоборот. В общем, британское население готово положительно воспринимать Риши Сунака. Здесь интересная статистика, что в школах дети индийского происхождения учатся лучше.

Вспоминают, как хорошо учился Риши Сунак, какой он глубокий экономист. Он молод, ему 42 года. Почти 200 лет не было в Британии такого молодого премьер-министра,

– отметил журналист из Великобритании.

"Никем не избранный" премьер-министр

Он продолжил, что есть клише, что Сунак – "никем не избранный". В этом есть доля правды, но и Бориса Джонсона лично не выбирали. Люди тогда боялись левых экстремистов, руководивших Лейбористской партией того времени.

"Поэтому все это очень относительно. Так или иначе, у Консервативной партии большинство в Палате общин, и по Конституции, ее лидер автоматически становится премьер-министром. Что собственно и произошло", – отметил Остальский.

Пятна в биографии

По его словам, британцы, возможно, не очень простили Сунаку коронавирусные вечеринки, оффшоры, "зеленую карту", позволяющую жить в США. Впрочем, они готовы дать ему шанс. Не такие уж страшные грехи.

Да, это минусы, которые учитывались и Консервативной партией. Однако у Бориса Джонсона скопилось больше грехов. Хотя его украинский всем нравился и нравится,

– подчеркнул журналист из Великобритании.

Он добавил, что все надеются, что и Сунак продолжит этот вектор. В сентябре он обещал в интервью The Sun, что первой страной, куда он поедет, будут не его любимые США, а Украина.

Остальский о том, как британцы воспринимают нового премьера Риши Сунака: смотрите видео

Эффективный кризисный менеджер

По мнению журналиста из Великобритании, от Сунака ждут, что он станет эффективным кризисным менеджером. Цены на энергоносители ужасающие, растут и цены на продовольствие, боятся инфляции и веерных отключений электроэнергии. Для британцев шок даже разговоры о возможных отключениях.

"Ожидают, что он максимально смягчит последствия. Что он понимает и знает, что надо делать, чтобы хотя бы не ликвидировать кризис, потому что это сразу нереально, но смягчить симптомы, чтобы населению было легче. Ждут экономических решений и, конечно, поддержки, Украины", – подчеркнул Остальский.

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