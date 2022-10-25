Про це 24 каналу розповів журналіст із Великої Британії Андрій Остальський. Раніше повідомлялось про те, яка політика щодо України у нового прем'єра Британії.
Важливо Сунак у першій промові на посаді прем'єра попередив британців про "важкі рішення"
Перший прем'єр-міністр індійського походження
Остальський розповів, що у Британії жартують, що Британська імперія керувала Індією, тепер буде навпаки. Загалом британське населення готове позитивно сприймати Ріші Сунака. Тут є цікава статистика, що у школах діти індійського походження вчаться краще.
Згадують, як добре вчився Ріші Сунак, який він глибокий економіст тощо. Він молодий, йому 42 роки. Майже 200 років не було у Британії такого молодого прем'єр-міністра,
– зазначив журналіст із Великої Британії.
"Ніким не обраний" прем'єр-міністр
Він продовжив, що є кліше, що Сунак – "ніким не обраний". У цьому є частка правди, але й Бориса Джонсона особисто не обирали. Люди тоді боялись лівих екстремістів, які керували Лейбористською партією на той час.
"Тому все це дуже відносно. Так чи інакше, Консервативна партія має більшість у Палаті громад, і за Конституцією, її лідер автоматично стає прем'єр-міністром. Що власне і сталось", – зауважив Остальський.
Плями в біографії
За його словами, британці, можливо не дуже пробачили Сунаку коронавірусні вечірки, офшори, "зелену картку", яка дозволяє жити у США. Утім вони готові дати йому шанс. Не такі вже і страшні гріхи.
Так, це мінуси, які враховувались і Консервативною партією. Однак у Бориса Джонсона накопичилось більше гріхів. Хоча його українська всім подобалась і подобається,
– наголосив журналіст із Великої Британії.
Він додав, що всі сподіваються, що і Сунак продовжить цей вектор. У вересні він обіцяв у інтерв'ю газеті The Sun, що першою країною, куди він поїде, будуть не його улюблені США, а Україна.
Остальський про те, як британці сприймають нового прем'єра Ріші Сунака: дивіться відео
Ефективний кризовий менеджер
На думку журналіста із Великої Британії, від Сунака чекають того, що він стане ефективним кризовим менеджером. Ціни на енергоносії жахливі, ростуть і ціни на харчі, бояться інфляції і віялових відключень електроенергії. Для британців шок навіть розмови про можливі відключення.
"Чекають, що він максимально пом'якшить наслідки. Що він розуміє і знає, що треба робити, щоб хоча б не ліквідувати кризу, бо це одразу нереально, але пом'якшити симптоми, щоб населенню було легше. Чекають економічних рішень і звісно, підтримки, Україні", – підкреслив Остальський.
Новини Великої Британії: останні події
- Король Великої Британії Чарльз ІІІ 25 жовтня офіційно затвердив Ріші Сунак на посаді прем'єр-міністра країни. Король Чарльз доручив 42-річному Сунаку сформувати новий уряд.
- Після тотального провалу Ліз Трасс на посту голови Кабміну, Лондон занурився у ще більшу політичну та економічну кризу. Консервативна партія робить ставку на колишнього міністра фінансів Ріші Сунака, який програв у літніх внутрішньопартійних перегонах Трасс, але тепер має справитись із її провалами.
- Президент України Володимир Зеленський привітав новопризначеного главу правління Великої Британії. Зеленський побажав чиновнику подолати всі виклики, що стоять перед британським суспільством.