Про це 24 каналу розповів журналіст із Великої Британії Андрій Остальський. Раніше повідомлялось про те, яка політика щодо України у нового прем'єра Британії.

Важливо Сунак у першій промові на посаді прем'єра попередив британців про "важкі рішення"

Перший прем'єр-міністр індійського походження

Остальський розповів, що у Британії жартують, що Британська імперія керувала Індією, тепер буде навпаки. Загалом британське населення готове позитивно сприймати Ріші Сунака. Тут є цікава статистика, що у школах діти індійського походження вчаться краще.

Згадують, як добре вчився Ріші Сунак, який він глибокий економіст тощо. Він молодий, йому 42 роки. Майже 200 років не було у Британії такого молодого прем'єр-міністра,

– зазначив журналіст із Великої Британії.

"Ніким не обраний" прем'єр-міністр

Він продовжив, що є кліше, що Сунак – "ніким не обраний". У цьому є частка правди, але й Бориса Джонсона особисто не обирали. Люди тоді боялись лівих екстремістів, які керували Лейбористською партією на той час.

"Тому все це дуже відносно. Так чи інакше, Консервативна партія має більшість у Палаті громад, і за Конституцією, її лідер автоматично стає прем'єр-міністром. Що власне і сталось", – зауважив Остальський.

Плями в біографії

За його словами, британці, можливо не дуже пробачили Сунаку коронавірусні вечірки, офшори, "зелену картку", яка дозволяє жити у США. Утім вони готові дати йому шанс. Не такі вже і страшні гріхи.

Так, це мінуси, які враховувались і Консервативною партією. Однак у Бориса Джонсона накопичилось більше гріхів. Хоча його українська всім подобалась і подобається,

– наголосив журналіст із Великої Британії.

Він додав, що всі сподіваються, що і Сунак продовжить цей вектор. У вересні він обіцяв у інтерв'ю газеті The Sun, що першою країною, куди він поїде, будуть не його улюблені США, а Україна.

Остальський про те, як британці сприймають нового прем'єра Ріші Сунака: дивіться відео

Ефективний кризовий менеджер

На думку журналіста із Великої Британії, від Сунака чекають того, що він стане ефективним кризовим менеджером. Ціни на енергоносії жахливі, ростуть і ціни на харчі, бояться інфляції і віялових відключень електроенергії. Для британців шок навіть розмови про можливі відключення.

"Чекають, що він максимально пом'якшить наслідки. Що він розуміє і знає, що треба робити, щоб хоча б не ліквідувати кризу, бо це одразу нереально, але пом'якшити симптоми, щоб населенню було легше. Чекають економічних рішень і звісно, підтримки, Україні", – підкреслив Остальський.

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