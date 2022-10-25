Таку думку 24 каналу озвучив політтехнолог Борис Тизенгаузен. Раніше повідомлялось про те, що Ріші Сунак офіційно став новим прем'єром Британії.

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У Консервативної партії проблеми

Тизенгаузен розповів, що у Консервативної партії вже давно не все гаразд, і з рейтингами зокрема. Борис Джонсон з тріском подолав вотум довіри, але потім все одно пішов. Ліз Трасс, якій не вдалось утілити в життя популістську податкову ініціативу, теж пішла.

Сунак не такий харизматичний як Джонсон, він не такий яструбинний, як Ліз Трасс. Він абсолютно чіткий зрозумілий фінансист, орієнтований на внутрішнього виборця,

– зазначив політтехнолог.

Допомога Україні

Він продовжив, що допомога Україні з його прем'єрством не зміниться. Прем'єр одноосібно не приймає таких рішень. Цим займається парламент Великої Британії.

"Він уже вирішив узяти курс на допомогу Україні. Єдине, що може змінитись – це яскравість і кількість заяв по Україні. Ріші Сунак буде обережним, він не буде зриватись з місця, приїжджати в Київ і ходити з Зеленським по Хрещатику", – наголосив Тизенгаузен.

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Подолання економічної кризи

За його словами, Сунак буде детальніше розуміти політику й буде розуміти всі процеси. Звісно, подолати повністю кризу він не зможе. Жодна країна у світі ніколи ось так просто з приходом нового політика до влади не долала криз.

Утім він зможе пом'якшити певні наслідки кризи. Зможе взяти на себе непопулярні заходи, які дуже сподобаються британцям, але як наслідок приведуть до позитивних результатів і швидшого подолання кризи. Тож, усі й познімались, бо розуміють, що в умовах економічної кризи економіст і фінансист, напевне, дуже компромісна і правильна фігура,

– підкреслив політтехнолог.

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