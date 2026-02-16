Ты уже знаешь, что будет после приговора, – британец поделился деталями российского судилища

Украинский морской пехотинец из Великобритании Шон Пиннер попал в плен в апреле 2022 года. Потом так называемый "суд" донецких боевиков назначил ему смертную казнь. Однако в сентябре 2022 года мужчину обменяли.

Бывший британский солдат, украинский морской пехотинец, который прошел плен, Шон Пиннер рассказал 24 Каналу, что так называемый "суд" на оккупированных территориях – фарс, с помощью которого враг оправдывает войну. Так происходили особенно странные вещи.

Каким было судилище на оккупированной Донетчине?

По его словам, в так называемой "ДНР" еще пыталась как-то демонстрировать, что они не россияне. Так, "судья" спросил, видел ли он в комнате россиян. Хотя буквально в соседней комнате висела фотография диктатора Путина.

Также на этом судилище буквально нельзя было говорить о своей невиновности. Тамошние "адвокаты" в частных разговорах убеждали, что нельзя говорить о своей невиновности.

Когда получаешь там "приговор", то знаешь, что будет дальше. Все это подконтрольно России. Она и пытается формировать нарратив, чтобы оправдывать свою войну. Меня не считали военнопленным. Меня фактически судили как нациста, наемника и террориста, что является ложью,

– сказал Пиннер.

В российской тюрьме реально прожить примерно 5 лет. Еда там просто ужасная, как и условия пребывания.

Шон Пиннер рассказал, как попал в российский плен. Это произошло во время попытки вырваться из окруженного Мариуполя в апреле 2022 года.

Кто такой Шон Пиннер?