Бывший британский солдат, украинский морской пехотинец, который прошел плен, Шон Пиннер рассказал 24 Каналу, что так называемый "суд" на оккупированных территориях – фарс, с помощью которого враг оправдывает войну. Так происходили особенно странные вещи.
Каким было судилище на оккупированной Донетчине?
По его словам, в так называемой "ДНР" еще пыталась как-то демонстрировать, что они не россияне. Так, "судья" спросил, видел ли он в комнате россиян. Хотя буквально в соседней комнате висела фотография диктатора Путина.
Также на этом судилище буквально нельзя было говорить о своей невиновности. Тамошние "адвокаты" в частных разговорах убеждали, что нельзя говорить о своей невиновности.
Когда получаешь там "приговор", то знаешь, что будет дальше. Все это подконтрольно России. Она и пытается формировать нарратив, чтобы оправдывать свою войну. Меня не считали военнопленным. Меня фактически судили как нациста, наемника и террориста, что является ложью,
– сказал Пиннер.
В российской тюрьме реально прожить примерно 5 лет. Еда там просто ужасная, как и условия пребывания.
Обратите внимание! Шон Пиннер рассказал, как попал в российский плен. Это произошло во время попытки вырваться из окруженного Мариуполя в апреле 2022 года.
Кто такой Шон Пиннер?
- В 2018 году бывший солдат Королевского британского полка переехал в Мариуполь, где два года проработал инструктором по снайперской подготовке в Нацгвардии. В 2020 году он женился на украинке, подписал трехлетний контракт и стал морским пехотинцем.
- Полномасштабную войну военный встретил в Мариуполе. В апреле 2022 года он попал в плен. Донецкие боевики "приговорили" его к смертной казни. В сентябре 2022 года мужчину обменяли.
- Еще тогда в 2022 году действия донецких боевиков осудили и в Соединенных Штатах, и в Великобритании. Эту ситуацию отдельно комментировал тогдашний госсекретарь США Энтони Блинкен, тогдашняя глава МИД Великобритании Лиз Трасс и т.д.