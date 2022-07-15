В плену оккупантов умер британец Пол Ури: оккупанты утверждают, что от "хронических болезней"
российские оккупанты взяли в плен британца Пола Ури. Впоследствии они сообщили, что тот умер из-за "хронических болезней".
По данным BBC, Пол попал в плен вместе с другим мужчиной, Диланом Хили пытался провести гуманитарную спасательную миссию 25 апреля.
Ури не был военным. Он работал волонтером в одной из общественных организаций, которая помогала пострадавшим в результате войны. Однако россияне на это обращали внимания.
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Пропагандисты уже сообщают о смерти из-за "хронических болезней"
росСМИ говорят, что британец Пол Ури умер 10 июля. Он находился в плену так называемой ДНР. Пропагандисты говорят, что Пол болел, но "получал необходимую медицинскую помощь".
О смерти в результате "хронических болезней" росСМИ сообщила "омбудсменка "ДНР". По всей вероятности, оккупанты применяли физическую силу к Полу Ури. Ведь известно, что условия российского плена крайне циничны и жестоки.
Последние новости украинцев в плену россии
12 июля украинская разведка сообщила, что на временно оккупированных территориях Херсонской области из российского плена удалось освободить 5 украинцев. Среди них трое гражданских лиц.
Парамедик Юлия Паевская с позывным "Тайра" рассказала об издевательствах в российском плену. Она рассказала, что подверглась сильным пыткам. Украинцев заставляли в камерах петь гимн россии минимум трижды в день, а иногда даже до двадцати раз.
Условия содержания женщин в плену были очень тяжелыми. В камере размером 3х6 метров было одновременно 22 женщины. Так они жили 1 – 2 месяца.
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