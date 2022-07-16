Великобритания уже готовит "ответ", – Фейгин о смерти британца в плену боевиков

После того, как британец Пол Ури умер в плену российских оккупантов, МИД Великобритании вызвал к себе посла россии. Однако официальной реакции от страны пока не последовало.

Российский правозащитник Марк Фейгин убежден, что реакция властей Великобритании не заставит себя ждать. Об этом он сказал на стриме ютуба 24 канала.

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Я думаю, что Великобритания уже готовит какой-то "ответ". А когда готовишься к этому, об этом не нужно говорить,

– отметил он.

И добавил, что больше не будет предупреждений или угроз. После этого начнутся действия.

Зеркальные методы

"Скажем так, может, кто-то "случайно" умрет. Будь я представителем круга "Кобры" – британского разведсообщества – это мог бы быть родственник кого-то из чиновников, который находится в Лондоне. Зеркальные методы работают всегда", – предположил Фейгин.

Поэтому он не исключал бы, что "ответ" британцев будет серьезным. Поскольку вызов послов или заявления – не действуют.

Полностью интервью с Марком Фейгиным: смотрите видео

Умер пленный россиянами Пол Ури: что известно

Британец Пол Ури, который даже не был военным, попал в плен вместе с другим мужчиной Диланом Хили, когда пытался провести гуманитарную спасательную миссию 25 апреля.

росСМИ говорят, что британец Пол Ури умер 10 июля. Он находился в плену боевиков непризнанной квазиреспублики в Донецкой области.

Российские наемники сообщили, что тот умер якобы из-за "хронических болезней".

Однако вполне вероятно, что оккупанты применяли физическую силу к Полу Ури.

Родители британца не согласны с медицинским заключением террористов. Они считают, что именно россия виновата в смерти их сына.

Реакция Великобритании

После того, как оккупанты заявили о смерти пленного британца Пола Ури, МИД Великобритании вызвал посла россии андрея келина, чтобы выразить беспокойство из-за последних новостей.