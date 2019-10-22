Британец, который в четвертый раз пытается вернуть украденную квартиру, обратился к Зеленскому

Гражданин Великобритании – Саркис Рамез Кхалил – обратился с открытым письмом к президенту Украины Владимиру Зеленскому, министру юстиции Денису Малюсько и послу Великобритании в Украине Мелинде Симмонс.

Иностранец просит обратить внимание властей на то, какими незащищенными являются права иностранных инвесторов в Украине – мошенники еще в 2016 году завладели его квартирой в Киеве площадью 254 м.кв, но иностранец вынужден уже в четвертый раз судиться за свое право собственности. Очередное заседание состоится 24 октября в помещении Киевского апелляционного суда (дело № 755/7423/17 судьи: Журба С. О., Писана Т. О. и Приходько К. П.)

Британец сообщает, что мошеннические действия произошли при участии нотариуса Киевского городского нотариального округа – Апатенко М. А., которая ранее уже была осуждена по делу о подделке документов. Министерство юстиции Украины сейчас регулярно проводит мониторинг деятельности нотариуса Апатенко Н.А. как регистратора в связи с ее скандальной репутацией. На данный момент против него уже подано более 50 исков о незаконные регистрационные действия, но нотариус продолжает работать в офисе на Печерске, говорится в письме пострадавшего британца.

Также, иностранец рассказал, что в мошеннической схеме принимала участие известная "черный риелтор" Чендей Оксана, которая уже несколько лет заключена в Лукьяновском СИЗО по обвинению в умышленном убийстве и мошенническом завладении имуществом в особо крупных размерах (дело №755 / 4718/17, находится в производстве Днепровского районного суда Киева).

Саркис Рамез Кхалил очень удивлен тем фактом, что Оксана Чендей, заключенная в Лукьяновском СИЗО по обвинению в целом ряде серьезных преступлений, каким-то образом выиграла два дела в судах предыдущей инстанции.

Я хочу привлечь Ваше внимание к этому случаю, поскольку Украина стремится соответствовать европейским нормам и стандартам, то необходимо и соответствовать заявленным принципам. После таких вопиющих случаев мошенничества иностранные граждане просто не желают инвестировать свои средства в Украину, потому что они элементарно чувствуют себя абсолютно незащищенными в условиях полной коррумпированности украинской системы правосудия,

– обращается Саркис Рамез Кхалил к первым лицам нашего государства.

Предыдущая попытка британца отстоять свои права состоялась 11 сентября 2019 года, когда Верховный Суд Украины решил кассационную жалобу истца удовлетворить частично, постановление Киевского апелляционного суда от 20 ноября 2018 года отменить, дело направить на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции. 24 октября состоится последнее рассмотрение дела. Иностранец надеется, что суд на этот раз примет во внимание его доводы и он наконец сможет вернуть свою квартиру.