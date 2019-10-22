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      ГОРІЛА ХАТА: СКАНДАЛ З 95 КВАРТАЛОМ ЗАГИБЕЛЬ ТАРАСА КУТОВОГО СМОГ У КИЄВІ

      Британець звернувся до Зеленського, бо вже вчетверте намагається повернути вкрадену квартиру

      Нова тема 470 Читать новость на русском

      Громадянин Великої Британії – Саркіс Рамез Кхаліл – звернувся з відкритим листом до президента України Володимира Зеленського, міністра юстиції Дениса Малюська та до посла Великої Британії в Україні Мелінди Сіммонс.

      Іноземець просить звернути увагу можновладців на те, якими незахищеними є права закордонних інвесторів в Україні – шахраї ще в 2016 році заволоділи його квартирою у Києві, площею 254 м.кв, але іноземець змушений вже вчетверте судитись за своє право власності. Чергове засідання відбудеться 24 жовтня в приміщенні Київського апеляційного суду (справа № 755/7423/17 судді: Журба С.О., Писана Т.О. та Приходько К. П.)

      Британець повідомляє, що шахрайські дії відбулись за участі нотаріуса Київського міського нотаріального округу – Апатенко М.А., яка раніше вже була засуджена у справі про підробку документів. Міністерство юстиції України зараз регулярно проводить моніторинг діяльності нотаріуса Апатенко М.А. як реєстратора в зв'язку з її скандальною репутацією. На даний момент проти неї вже подано більше 50 позовів про незаконні реєстраційні дії, але нотаріус продовжує працювати в офісі на Печерську, йдеться в листі постраждалого британця.

      Також, іноземець розповів, що в шахрайській схемі приймала участь відома "чорний рієлтор" Чендей Оксана, котра вже декілька років ув’язнена в Лук’янівському СІЗО за звинуваченнями в умисному вбивстві та шахрайському заволодінні майном в особливо великих розмірах (справа №755 / 4718/17, знаходиться в провадженні Дніпровського районного суду Києва).

      Саркіс Рамез Кхаліл дуже здивований тим фактом, що Оксана Чендей, ув’язнена в Лук’янівському СІЗО за звинуваченнями у цілому ряді серйозних злочинів, якимось чином виграла дві справи в судах попередньої інстанції.

      Я хочу привернути Вашу увагу до цього випадку, оскільки Україна прагне відповідати європейським нормам та стандартам, то необхідно і відповідати заявленим принципам. Після таких кричущих випадків шахрайства іноземні громадяни просто не бажають інвестувати свої кошти в Україну, бо вони елементарно почуваються абсолютно незахищеними в умовах повної корумпованості української системи правосуддя,
      – звертається Саркіс Рамез Кхаліл до перших осіб нашої держави.

      Попередня спроба британця відстояти свої права відбулася 11 вересня 2019 року, коли Верховний Суд України постановив касаційну скаргу позивача задовольнити частково, постанову Київського апеляційного суду від 20 листопада 2018 року скасувати, справу направити на новий розгляд до суду апеляційної інстанції. 24 жовтня відбудеться останній розгляд справи. Іноземець сподівається, що суд цього разу візьме до уваги його докази і він нарешті зможе повернути свою квартиру.

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      Теги: Новини України Володимир Зеленський Апеляційний суд Києва СІЗО
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