В Британии задержали 17-летнего парня, который с ножом бросался на детей
Источник:Sky News
В британском Саутпорте правоохранители задержали 17-летнего парня, который напал на людей с ножом. Жертвами инцидента были дети.
Сообщения о нападении появились около 11:50: тогда полицейских вызвали на улицу Харт-стрит. Отмечалось, что там произошел инцидент, в результате которого ножевые ранения получили несколько человек.
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В Британии задержали 17-летнего нападающего
По словам местных, мужчина "бегал и колол людей". В результате нападения по меньшей мере 8 человек госпитализировали, среди них есть дети. В полиции графства Мерсисайд, где расположен Саутпорт, подтвердили арест нападавшего.
Впоследствии стало известно, что задержанным является 17-летний парень. Подросток из Бэнкса будет оставаться под стражей в полиции для допроса. Офицеры также подтвердили, что инцидент "не рассматривается как связанный с терроризмом".
На этой ранней стадии продолжается расследование, чтобы установить мотивы этого трагического инцидента, и мы бы призвали людей не спекулировать, пока идет расследование,
– заявили правоохранители.
Сообщается, что пострадавших доставили в детскую больницу Алдер-Хей, университетской больницы Эйнтри и больницы Саутпорта и Формби.
Премьер-министр Великобритании Кейр Стармер также отреагировал на инцидент в Саутпорте, назвав его "ужасной и глубоко шокирующей новостью".