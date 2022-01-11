В Британии сообщили, что планируют сказать на Совете НАТО – Россия

В Великобритании заявили, что любое военное вторжение в Украину было бы большой стратегической ошибкой. В свою очередь, эта ошибка соответственно имела бы серьезные последствия.

Великобритания отмечает, что страна солидарна с союзниками по осуждению угрожающего поведения России. Так страна отреагировала на переговоры между Россией и США, которые состоялись накануне.

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Россия будет отвечать

В заявлении также говорится о том, что Россию будут привлекать к ответственности в соответствии с ее обязательствами в рамках Хельсинкского Заключительного акта, Будапештского меморандума и Минских соглашений. Любое военное вторжение в Украину было бы огромной стратегической ошибкой с серьезными последствиями.

Великобритания и США тесно сотрудничают с другими партнерами, чтобы дать понять России, что они не соглашаются с ее кампанией по подрыву демократических соседей. Следовательно, Россия должна прекратить агрессию и придерживаться дипломатического пути.

На заседании Совета НАТО – Россия в среду Великобритания вместе с нашими союзниками России скажут, что наращивание ее военного присутствия на границах Украины является абсолютно неприемлемым,

– заявляет МИД страны.

Что известно о переговорах США и России

В Женеве 10 января состоялись переговоры США и России по "гарантиям безопасности", которые длились в закрытом формате более 7 часов. Никаких конкретных договоренностей не достигли. Москва заявляла, что якобы не собирается нападать на Украину, а также дерзко требовала, чтобы наша держава никогда не вступала в Альянс.

США заявляли, что Россия может распространять фейки о переговорах в Женеве 10 января 2022 года. В частности, страна-агрессор попытается спровоцировать повод для дальнейшей дестабилизации.

В Кремле также комментировали российско-американские переговоры в Женеве. Там считают, что о конкретных результатах говорить рано.

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