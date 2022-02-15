В Британии заявили, что сигналы России об отводе войск неоднозначны, а в США их проверяют
Великобритания заявила, что сейчас сигналы России по отводу войск неоднозначны. В США заявили, что их аналитики проверяют информацию.
Соответствующие данные Великобритании сообщило издание Reuters. Зато о проверке США на брифинге заявила Джулиан Смит.
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Британия еще не заметила деэскалации и называет сигналы неоднозначными
Премьер Британии Борис Джонсон заявил, что последние данные разведки о войсках России на границе Украины все еще не замечают, что Россия готова к деэскалации.
Я думаю, что на данный момент сигналы неоднозначны, и поэтому у нас есть еще одна причина оставаться очень жесткими и очень объединенными, особенно в отношении экономических санкций,
– заявил Джонсон.
Британский политик также заявил, что:
- Лондон видит возможности дипломатического пути к деэскалации ситуации, ведь "Россия открыта к разговорам";
- "с другой стороны, разведданные, которые мы видим сегодня, все еще не переубеждают";
- данные британской разведки о российских полевых госпиталях, которые строятся в Беларуси недалеко от границы с Украиной, "можно воспринять как подготовку к вторжению".
США проверяют информацию об отводе войск
Посол США при НАТО Джулиан Смит на брифинге заявила, что Штаты проверят эту информацию.
Нам нужно будет это проверить,
– заявила Смит.
Посол также добавила, что лучше будет знать ситуацию через "день – два".
Что этому предшествовало
- 15 февраля Россия пояснила, что завершила часть учений, которые проводят совместно с Беларусью на ее территории.
- Подразделения Южного и Западного военных округов якобы уже вернутся в свои гарнизоны.
- Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что поверит в отвод войск только тогда, когда это увидит. Тогда же и поверит в деэскалацию.
- Зато генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что, признав боевиков, Россия нарушит международное право и минские соглашения.
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