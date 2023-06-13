Для защиты украинского неба: Великобритания объявила новый пакет военной помощи

Союзники продолжают поддерживать Украину в борьбе против российской армии и оказывают важную помощь для защиты нашего неба. Так, Великобритания 13 мая объявила пакет военной помощи.

Туда войдут средства, необходимые для противовоздушной обороны нашего государства. Стоимость пакета составила 92 миллиона фунтов стерлингов.

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Великобритания предоставит Украине средства для прикрытия неба

В правительстве Соединенного Королевства отметили, что об этой помощи объявили на встрече министров обороны Объединенных экспедиционных сил. Оборудование для нашего государства должны закупить уже в ближайшие месяцы через Международный фонд для Украины.

Пакет обеспечит радар для защиты от неизбирательных российских ударов, а также пушки и большое количество боеприпасов,

– говорится в заявлении.

Кроме того, в британском правительстве отметили, что это оборудование повысит способность Украины защищать свою критически важную инфраструктуру, гражданское население и военных на передовой от атак российских солдат.

Уоллес высказался о военной помощи Украине

Глава Минобороны Британии Бен Уоллес подчеркнул, что его страна вместе с союзниками внесла еще 250 миллионов фунтов стерлингов в Международный фонд для Украины. Эти деньги должны быть направлены на закупку необходимого для нашей страны оборудования.

"Через этот фонд мы предоставляем пакет средств противовоздушной обороны, чтобы помочь Украине защититься от российских воздушных ударов", – сказал Уоллес.

США объявили новый пакет помощи Украине

Соединенные Штаты 13 июня объявили новый пакет военной помощи Украине. В этот раз на сумму 325 миллионов долларов. Он включает критически необходимые средства ПВО и другие потребности нашего государства.

Кроме того, туда также вошли артиллерийские снаряды и боеприпасы к HIMARS.

Это 40-й пакет военной помощи, который предоставляются нам Соединенные Штаты. Предыдущий пакет США нам предоставили 31 мая.

Международный фонд для Украины использует финансовые взносы союзников для закупки приоритетной военной помощи нашей стране. Благодаря вкладам Великобритании, Нидерландов, Норвегии, Дании, Швеции, Исландии и Литвы удалось собрать более 520 миллионов фунтов стерлингов для помощи Украине.