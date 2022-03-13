Британия будет платить 350 фунтов своим гражданам за предоставление жилья беженцам из Украины

13 марта 2022 , 08:31
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Источник:

Reuters

Великобритания будет выплачивать 350 фунтов стерлингов своим гражданам, которые приютят украинских беженцев.

Власти Британии заявили, что будут производить выплаты своим гражданам ежемесячно.

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Так, британцы смогут получить 350 фунтов стерлингов (примерно 13 400 гривен) в месяц, если они смогут предложить беженцам свободную комнату или квартиру минимум на 6 месяцев.

В соответствии с программой "Дома для Украины" представители общественности, благотворительные организации, предприятия и общественные группы должны предложить жилье для беженцев через соответствующую веб-страницу до конца следующей недели.

Заметим, что ранее правительство Британии столкнулось с критикой из-за задержек с приемом беженцев. Законодатели всех ведущих политических партий возмущались тем, что украинцы должны получить визы для того, чтобы прибыть в Британию. Они назвали это "приоритетом бюрократии над благополучием убегающих от войны".

Какие страны принимают беженцев из Украины

  • Польша,
  • Словакия,
  • Венгрия,
  • Молдова,
  • Чехия,
  • Румыния,
  • Эстония,
  • Ирландия,
  • Германия,
  • Испания,
  • Великобритания.

Добавим, что в Великобритании 12 марта прошел митинг в поддержку Украины. Активисты собрались возле офиса премьер-министра Бориса Джонсона.

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Автор: Альона Захарова