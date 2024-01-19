Британские лорды говорили о готовности вступить в войну с Россией, если бы не Байден, – Зеркаль

Украина уже почти два года противостоит российской агрессии. Как заявила Лана Зеркаль, Великобритания была готова воевать на стороне нашего государства, но ее остановили Соединенные Штаты.

Об этом бывшая заместитель главы МИД Лана Зеркаль рассказала в шоу Натальи Мосейчук, передает 24 Канал. Она отметила, что Великобритания была готова вступить в войну против страны-агрессора. Но США в этом порыве ее умерили.

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В Британии понимают значение войны в Украине

Как отметила Лана Зеркаль, о готовности вступить в войну против России заявляли члены Палаты лордов в британском парламенте. Но они не смогли этого сделать, потому что против этого выступают Соединенные Штаты.

Летом 2022 года я была в парламенте в Лондоне и лорды откровенно говорили: "Если бы не политика Байдена, мы уже открыто стали бы частью этой военной операции. А они нас сдерживают. У них есть внутренний запрос на то, что эта война сознательна",

– отметила Зеркаль.

По ее словам, в Великобритании четко понимают, каково глобальное значение войны в нашей стране.

"Когда мы сообщаем, что приобрели 101 БТР в Великобритании, это всегда вызывает интерес у британских журналистов. Бриты очень любят, когда что-то британское где-то воюет и помогает побеждать", – добавил волонтер Сергей Притула.

Он заметил, что британцы активно направляют средства в Вооруженные Силы Украины. Этот процесс особенно активизировался, когда местные СМИ начали писать о том, что мы купили технику из Британии.

Британия объявила о масштабном пакете помощи

Напомним, что 12 января Риши Сунак с визитом прибыл в Киев. Во время своей поездки в Украину британский премьер анонсировал самый большой единственный пакет помощи с самого начала полномасштабного вторжения.

Великобритания анонсирует крупнейший единственный пакет помощи с начала войны – это пакет на 2,5 миллиарда фунтов стерлингов,

– сказал Риши Сунак.

Известно, что в единственный крупнейший пакет помощи войдет:

дополнительное оборудование к ПВО;

дополнительное противотанковое оружие;

дополнительные ракеты дальнего радиуса действия;

тысячи снарядов;

проведение учений "для еще тысяч украинских военных".

Кроме того, Владимир Зеленский и Риши Сунак договорились о дронах. Нашему государству направят 200 миллионов фунтов, чтобы мы могли построить тысячи дронов.