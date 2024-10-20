Испортит настроение Москве: Британия и Германия готовятся к подписанию исторического соглашения

Страны Запада укрепляют собственную обороноспособность. Лондон и Берлин на саммите ЕС договорились о заключении соглашения, направленного на то, чтобы дать достойный отпор вероятной агрессии Москвы.

На этой неделе Великобритания должна подписать историческое оборонное соглашение с Германией. The Sunday Times пишет, что оно поможет проложить путь к более тесным военным и безопасностным связям с ЕС и быть на шаг впереди любой российской угрозы в Европе.

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Что предусматривает соглашение

Ожидается, что договор позволит британским и немецким силам проводить совместные военные учения на восточной границе НАТО с Россией, вероятнее всего в Эстонии и Литве. Отмечается, что британские войска, которые будут дислоцированы в Эстонии, пройдут новую подготовку, получат беспилотники и модернизированные технологии.

Соглашение также позволит двум странам вместе закупать больше оружия и приведет к более тесному сотрудничеству в разработке и производстве оружия следующего поколения.

Джон Гили, министр обороны Великобритании, надеется, что договор укрепит оборонную промышленность его страны и Германии в то время, когда Запад отчаянно пытается нарастить производство и пополнить свои запасы после того, как пожертвовал Украине оружие на десятки миллиардов фунтов стерлингов.

Гили на недавнем саммите ЕС в Брюсселе назвал будущую сделку наиболее значимой с 2010 года, когда бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон с Францией обязались на тесное военное сотрудничество, в частности по испытаниям ядерных боеголовок и совместных военных операций.

К слову, издание Le Monde написало, что США уменьшили свою категоричность относительно вступления Украины в НАТО, что может повлиять на позицию Германии.