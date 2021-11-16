Британия – ключевой партнер по развитию флота, – Зеленский на встрече с министром Уоллесом

В Киеве президент Владимир Зеленский встретился с главой Минобороны Великобритании Беном Уоллесом. В ходе встречи обсудили вопросы военного сотрудничества между Лондоном и Киевом, один из ключевых – развитие флота.

Британский министр обороны находится в Украине с рабочим визитом.

Важно Придется выбирать между российским газом и поддержкой Украины, – премьер Великобритании

Президент поблагодарил Британию за поддержку

Зеленский поблагодарил Британию за поддержку суверенитета и территориальной целостности нашего государства. Также глава государства приветствовал подписание Рамочного соглашения о кредитной поддержке развития возможностей украинского флота.

Великобритания стала нашим ключевым партнером по вопросу развития украинского флота. Ожидаю, что будущие проекты безопасности, запланированные в рамках этого соглашения, будут эффективно реализованы,

– подчеркнул президент.

Зеленский сообщил Уоллесу о вызовах, с которыми столкнулась Украина в Черном и Азовском морях.

Что еще обсудили на встрече:

шаги необходимые для восстановления безопасного режима судоходства в регионе;

дальнейшее углубление двустороннего сотрудничества в области безопасности и обороны;

последовательные шаги в целях обеспечения реализации стремлений Украины по приобретению полноценного членства в НАТО.

Во время переговоров упомянули и о "Северном потоке-2". Украинский президент отметил заявления глав правительства и МИД Британии о поддержке противодействия российскому проекту.

Недавно Британия направила месседж Кремлю, заговорив о 600 военных для Украины

Что написали о встрече в Минобороны Британии

О встрече между Владимиром Зеленским и Беном Уоллесом написали и в твиттере Минобороны Британии. В ведомстве отметили, что целью было усиление сотрудничества. Также Уоллес подчеркнул долговременную и непреклонную поддержку Великобританией украинского суверенитета.

Кратко о визите Бена Уоллеса:

В Украину прибыла делегация Министерства обороны Великобритании.

С Беном Уоллесом встретился министр обороны Украины Алексей Резников.

Иностранная делегация почтила память погибших украинских воинов.

Текст публикации Минобороны Великобритании:

Во время визита министр обороны Бен Уоллес также встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы усилить двустороннее сотрудничество и подчеркнуть долговременную и непреклонную поддержку Великобританией украинского суверенитета.