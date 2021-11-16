Британия – ключевой партнер по развитию флота, – Зеленский на встрече с министром Уоллесом
Источник:Офис Президента
В Киеве президент Владимир Зеленский встретился с главой Минобороны Великобритании Беном Уоллесом. В ходе встречи обсудили вопросы военного сотрудничества между Лондоном и Киевом, один из ключевых – развитие флота.
Британский министр обороны находится в Украине с рабочим визитом.
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Президент поблагодарил Британию за поддержку
Зеленский поблагодарил Британию за поддержку суверенитета и территориальной целостности нашего государства. Также глава государства приветствовал подписание Рамочного соглашения о кредитной поддержке развития возможностей украинского флота.
Великобритания стала нашим ключевым партнером по вопросу развития украинского флота. Ожидаю, что будущие проекты безопасности, запланированные в рамках этого соглашения, будут эффективно реализованы,
– подчеркнул президент.
Зеленский сообщил Уоллесу о вызовах, с которыми столкнулась Украина в Черном и Азовском морях.
Что еще обсудили на встрече:
- шаги необходимые для восстановления безопасного режима судоходства в регионе;
- дальнейшее углубление двустороннего сотрудничества в области безопасности и обороны;
- последовательные шаги в целях обеспечения реализации стремлений Украины по приобретению полноценного членства в НАТО.
Недавно Британия направила месседж Кремлю, заговорив о 600 военных для Украины
Что написали о встрече в Минобороны Британии
О встрече между Владимиром Зеленским и Беном Уоллесом написали и в твиттере Минобороны Британии. В ведомстве отметили, что целью было усиление сотрудничества. Также Уоллес подчеркнул долговременную и непреклонную поддержку Великобританией украинского суверенитета.
Кратко о визите Бена Уоллеса:
- В Украину прибыла делегация Министерства обороны Великобритании.
- С Беном Уоллесом встретился министр обороны Украины Алексей Резников.
- Иностранная делегация почтила память погибших украинских воинов.
Текст публикации Минобороны Великобритании:
Во время визита министр обороны Бен Уоллес также встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы усилить двустороннее сотрудничество и подчеркнуть долговременную и непреклонную поддержку Великобританией украинского суверенитета.