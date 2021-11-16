Британський міністр оборони перебуває в Україні з робочим візитом.

Важливо Доведеться вибирати між російським газом і підтримкою України, – прем'єр Великої Британії

Президент подякував Британії за підтримку

Зеленський подякував Британії за підтримку суверенітету і територіальної цілісності нашої держави. Також глава держави привітав підписання Рамкової угоди щодо кредитної підтримки розвитку спроможностей українського флоту.

Велика Британія стала нашим ключовим партнером у питанні розбудови українського флоту. Очікую, що майбутні безпекові проєкти, заплановані в межах цієї угоди, будуть ефективно реалізовані,

– наголосив президент.

Зеленський повідомив Воллеса про виклики, з якими зіткнулась Україна в Чорному та Азовському морях.

Що ще обговорили на зустрічі:

кроки необхідні для відновлення безпечного режиму судноплавства в регіоні;

подальше поглиблення двостороннього співробітництва у сфері безпеки й оборони;

послідовні кроки з метою забезпечення реалізації прагнень України щодо набуття повноцінного членства в НАТО.

Зверніть увагу! Під час перемовин згадали і про "Північний потік-2". Український президент відзначив заяви глав уряду та МЗС Британії щодо підтримки у протидії російському проєкту.

Нещодавно Британія надіслала меседж Кремлю, заговоривши про 600 військових для України

Що написали про зустріч у Міноборони Британії

Про зустріч між Володимиром Зеленським та Беном Воллесом написали і у твітері Міноборони Британії. У відомстві зазначили, що метою було посилення співпраці. Також Воллес підкреслив довготривалу й непохитну підтримку Великою Британією українського суверенітету.

Коротко про візит Бена Воллеса:

В Україну прибула делегація Міністерства оборони Великої Британії.

З Беном Воллесом зустрівся міністр оборони України Олексій Резніков.

Іноземна делегація вшанувала пам'ять загиблих українських воїнів.

Текст публікації Міноборони Великої Британії:

Під час візиту міністр оборони Бен Воллес також зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським, щоб посилити двосторонню співпрацю та підкреслити довготривалу й непохитну підтримку Великою Британією українського суверенітету.