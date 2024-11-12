Британия может отправить войска в Украину, если США сократят финансирование, – Борис Джонсон

Борис Джонсон заявил, что Великобритании, возможно, придется отправить войска в Украину. Это может происходить в случае, если Дональд Трамп сократит финансирование, когда придет на пост президента.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph. Джонсон назвал многомиллиардную помощь Запада Украине "инвестицией" в будущее.

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Когда Великобритания может отправить войска в Украину

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что его страна может столкнуться с необходимостью отправить войска в Украину, если Дональд Трамп, вернувшись на пост президента США, уменьшит финансирование для Киева.

В разговоре со СМИ Джонсон подчеркнул, что если Россия одержит победу в войне, Британии придется активизировать свою поддержку Украины, чтобы защитить Европу от потенциальной угрозы.

Джонсон также предостерег, что некоторые представители Республиканской партии США имеют пропутинские настроения и "сумасшедшие" идеи относительно войны, что может повлиять на политику Штатов в отношении Украины. Он назвал многомиллиардную помощь Запада Украине "инвестицией" в будущее, которая сдержит возможную агрессию со стороны России и Китая, защищая тем самым демократические государства Европы.

Он указал, что в случае падения Украины под ударом могут оказаться страны Балтии, Грузия, а также другие государства, в частности в Тихоокеанском регионе и Южно-Китайском море.

"То, что я говорю, для людей, которые смотрят и думают: "Почему мы поддерживаем украинцев?". Это потому, что в противном случае наша коллективная безопасность будет действительно ухудшена из-за возрожденной России, которая угрожает различным частям Европы, и тогда нам придется заплатить за то, чтобы отправить британские войска, чтобы помочь защитить Украину", – подчеркнул Джонсон.