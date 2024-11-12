Повідомляє 24 Канал з посиланням на The Telegraph. Джонсон назвав багатомільярдну допомогу Заходу Україні "інвестицією" у майбутнє.

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Коли Британія може відправити війська в Україну

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що його країна може зіткнутися з необхідністю відправити війська в Україну, якщо Дональд Трамп, повернувшись на посаду президента США, зменшить фінансування для Києва.

У розмові зі ЗМІ Джонсон підкреслив, що якщо Росія здобуде перемогу у війні, Британії доведеться активізувати свою підтримку України, щоб захистити Європу від потенційної загрози.

Джонсон також застеріг, що деякі представники Республіканської партії США мають про-Путінські настрої та "божевільні" ідеї щодо війни, що може вплинути на політику Штатів щодо України. Він назвав багатомільярдну допомогу Заходу Україні "інвестицією" у майбутнє, яка стримає можливу агресію з боку Росії та Китаю, захищаючи тим самим демократичні держави Європи.

Він вказав, що у разі падіння України під ударом можуть опинитися країни Балтії, Грузія, а також інші держави, зокрема в Тихоокеанському регіоні та Південно-Китайському морі.

"Те, що я кажу, для людей, які дивляться і думають: "Чому ми підтримуємо українців?". Це тому, що в іншому випадку наша колективна безпека буде дійсно погіршена через відроджену Росію, яка загрожує різним частинам Європи, і тоді нам доведеться заплатити за те, щоб відправити британські війська, щоб допомогти захистити Україну", – наголосив Джонсон.