Британия может разместить истребители и корабли в Юго-Восточной Европе

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о намерениях разместить дополнительные силы в Юго-Восточной Европе. Глава британского правительства называет этот шаг защитой союзников по НАТО.

Великобритания усиливает военное присутствие вблизи России на фоне угрозы полномасштабной агрессии. Именно поэтому Лондон не исключает возможность размещения своих кораблей Typhoon в Юго-Восточной Европе. Об этом Борис Джонсон написал в своей статье.

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Джонсон верит в дипломатическое решение конфликта

Борис Джонсон отметил, что сейчас мир наблюдает крупнейшее со времен Холодной войны наращивание войск. Премьер-министр Великобритании убежден, что для Роси агрессия против Украины обернется серьезными последствиями.

В то же время глава британского правительства убежден, что напряженность в отношениях с Россией удастся преодолеть дипломатическим путем.

Я все еще верю в то, что принципиальная и твердая дипломатия могут предотвратить этот кризис. Наша глубоко укорененная вера, закрепленная в уставе ООН и бесчисленных других юридически обязывающих документах, подписанных Россией, заключается в том, что любая страна имеет право выбирать свою суверенную судьбу,

– подчеркнул Джонсон.

Однако успешный диалог, по мнению британского премьера, возможен только при условии деэскалации со стороны России.

Кроме того, Борис Джонсон анонсировал визит министра обороны Великобритании Бена Уоллеса и главы МИД Лиз Трасс в Москву. Однако глава британского правительства не уточнил даты визита своих должностных лиц в Россию.

Джонсон поддерживает Украину

Глава британского Минобороны приглашал в Лондон министра обороны России Сергея Шойгу для переговоров относительно угрозы вторжения в Украину. Между тем Шойгу пригласил Уоллеса в Москву.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 1 февраля посетил Украину с официальным визитом и встретился с президентом Владимиром Зеленским.

Во время своего визита британский премьер отметил поддержку нашего государства. Также Джонсон рассказал о подготовке санкций против России на случай, если та решится на вторжение.

После своего визита британский премьер записал видеообращение в поддержку Украины.

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