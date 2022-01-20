Британия может увеличить поставки оружия в Украину, – глава Минобороны Уоллес
Источник:Daily Mail
Великобритания может увеличить количество оружия, которое будет поставлять Украине. Речь идет о помощи на фоне угрозы нападения со стороны Кремля.
Соответствующее заявление озвучил министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Чиновник также заверил, что Украине уже дали 2 тысячи противотанковых гранатометов.
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Великобритания может увеличить военную помощь Украине
Бен Уоллес объяснил, что Великобритания поддерживает Украину и ее суверенитет, а также помогает стране с вооружением.
Я продолжу тщательно следить за необходимостью расширения объема поставок оборонительного оружия в Украину. Я не исключаю ничего, что могло бы помочь самообороне Украины,
– заверил министр обороны Великобритании.
Бен Уоллес объяснил, что:
- Объединенное Королевство решительно настроено стоять бок о бок с Украиной, поддерживать ее суверенитет и общие интересы;
- Британия уже 8 лет помогает Украине развивать оборонные возможности;
- поэтому решили увеличить эту помощь на фоне российской агрессии.
Кстати, 17 января Великобритания заявила, что предоставит Украине военную помощь. Уже 18 января страна самолетом доставила в Украину легкое противотанковое оружие. Бен Уоллес тогда объяснял, что решение приняли на фоне "угрожающего поведения России".
Последние новости о военной помощи на фоне угрозы со стороны Кремля
- 18 января во время визита в Украину министр иностранных дел Канады Мелани Жоли заявила, что страна предоставит Украине военное оборудование. Соответствующее решение одобрит правительство.
- 18 января стало известно, что Штаты в рамках новой военной помощи США намерены передать 6 вертолетов. Техника ранее принадлежала ВВС Афганистана.
- В конце 2021 года стало известно, что администрация Джо Байдена согласовала Украине 200 миллионов долларов военной помощи.
- Более того, 19 января СМИ написали, что Госдеп США разрешил трем странам Балтии – Эстонии, Литве и Латвии – передать Украине оружие американского производства.
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