Британия может увеличить поставки оружия в Украину, – глава Минобороны Уоллес

Великобритания может увеличить количество оружия, которое будет поставлять Украине. Речь идет о помощи на фоне угрозы нападения со стороны Кремля.

Соответствующее заявление озвучил министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Чиновник также заверил, что Украине уже дали 2 тысячи противотанковых гранатометов.

К теме Штаты разрешили трем странам поставлять оружие Украине, – СМИ

Великобритания может увеличить военную помощь Украине

Бен Уоллес объяснил, что Великобритания поддерживает Украину и ее суверенитет, а также помогает стране с вооружением.

Я продолжу тщательно следить за необходимостью расширения объема поставок оборонительного оружия в Украину. Я не исключаю ничего, что могло бы помочь самообороне Украины,

– заверил министр обороны Великобритании.

Бен Уоллес объяснил, что:

Объединенное Королевство решительно настроено стоять бок о бок с Украиной, поддерживать ее суверенитет и общие интересы;

Британия уже 8 лет помогает Украине развивать оборонные возможности;

поэтому решили увеличить эту помощь на фоне российской агрессии.

Кстати, 17 января Великобритания заявила, что предоставит Украине военную помощь. Уже 18 января страна самолетом доставила в Украину легкое противотанковое оружие. Бен Уоллес тогда объяснял, что решение приняли на фоне "угрожающего поведения России".

Последние новости о военной помощи на фоне угрозы со стороны Кремля

18 января во время визита в Украину министр иностранных дел Канады Мелани Жоли заявила, что страна предоставит Украине военное оборудование. Соответствующее решение одобрит правительство.

18 января стало известно, что Штаты в рамках новой военной помощи США намерены передать 6 вертолетов. Техника ранее принадлежала ВВС Афганистана.

В конце 2021 года стало известно, что администрация Джо Байдена согласовала Украине 200 миллионов долларов военной помощи.

Более того, 19 января СМИ написали, что Госдеп США разрешил трем странам Балтии – Эстонии, Литве и Латвии – передать Украине оружие американского производства.

Германия не собирается поставлять Украине оружие – смотрите видео