Великобритания обвиняет российскую ФСБ в постоянной кампании киберзлома, нацеленной на политиков и общественных деятелей. Правительство считает, что это делалось для использования полученной информации для вмешательства в политику и демократические процессы в Великобритании.

Целью атак было вмешательство в британский политический процесс. Министерство иностранных дел объяснило, что хотя некоторые из атак привели к утечки документов, попытки вмешаться в британскую политику и демократию провалились.

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Участие ФСБ в кибератаках

Заместитель министра иностранных дел Лео Докерти в Палате общин заявил, что в связи с ситуацией вызвали российского посла, а против двух лиц хакерской группы Star Blizzard применены санкции. Один из них – действующий офицер ФСБ.

Группа обвиняется в осуществлении сотен целенаправленных хакерских атак против политиков, государственных служащих, аналитических центров, журналистов, ученых и других лиц в общественной жизни.

Они в основном были нацелены на частные электронные письма отдельных лиц после тщательного исследования и создания фальшивых аккаунтов, которые выдавали себя за их доверенные контакты.

Эта группа подконтрольна подразделу "Центр 18" ФСБ России.

Россия нацелена на демократический процесс в Великобритании. Эта группа получила множество данных. Эта информация используется для подрыва Запада разными способами,

– заявили западные чиновники.

Великобритания уже обвиняла Россию во вмешательстве в выборы 2019 года после кражи документов о торговле между США и Великобританией у депутата-консерватора Лиама Фокса, которые затем были обнародованы. Однако после выдвинутого обвинения не назвали конкретную группу, стоявшую за этой атакой.

Среди жертв кибератак был депутат, который в феврале сообщал, что его электронные письма украли. Член британского парламента Стюарт Макдональд отметил, что группа, вероятно, связанная с российской разведкой, похитила его электронные письма, выдавая себя за одного из его сотрудников. Он опубликовал информацию, чтобы предотвратить утечку любых электронных писем. Однако они так и не явились.

Обвинения, которые выносит Великобритания и последующие шаги со стороны США, призвано помешать деятельности группы ФСБ путем их разоблачения.

США и Великобритании понадобилось несколько месяцев, чтобы с достаточной уверенностью установить, что Центр 18 ФСБ несет ответственность и скоординировать публичные объявления об этой деятельности.

Россия и ее "любовь" к киберпреступности