Обучение проходит быстро: Когда британские танки Challenger прибудут в Украину

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что танки Challenger могут прибыть в Украину весной. Вероятно, наши защитники могут получить более 14 обещанных танков.

Перед отправкой техники в Украину ВСУ должны пройти соответствующее обучение по управлению Challenger 2.

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Британия могла бы предложить Украине больше своих основных боевых танков в дополнение к уже обещанным 14, но это будет зависеть от потребностей обороны страны.

Как ВСУ учатся управлять Challenger 2

Министр посетил полигон на юго-западе Англии, где украинские военные учатся управлять танками в боевых условиях. В заявлении министерства обороны Великобритании сказано, что обучение "проходит быстро" и потребует нескольких недель.

Украинцы будут продолжать бороться, и Британия вместе с нашими союзниками не дрогнет. Мы продолжим предоставлять возможности, необходимые для поддержки Украины, столько, сколько нужно,

– сказал Уоллес.

Украина может получить дополнительную технику

Также Великобритания объявила о возможности предоставления Украине дополнительных Challenger 2. Это зависит от уровня угрозы и оборонных потребностей.

Добавим, что официальный Лондон утвердил окончательный вариант обновленного основного боевого танка Challenger 3, предварительная версия которого отправлена в Украину как военная помощь. Прототип усовершенствованной машины перейдет к стадии производства уже в ближайшее время.

Ранее Уоллес сказал, что Россия привлекла в войне в Украине почти всю свою армию – 97%. Однако даже этого мало, чтобы разбить оборону Украины.