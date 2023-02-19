Сунак заявил, что Великобритания поможет странам, которые решат предоставить истребители Украине

Великобритания готова поддержать те страны, которые примут решение о предоставлении Украине истребителей. Об этом заявил премьер Риши Сунак.

Комментируя возможность предоставления Украине истребителей во время Мюнхенской конференции по безопасности, Сунак отметил, что существуют проблемы в обеспечении конкретными типами самолетов, передает 24 Канал.

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Что сказал Сунак об истребителях для Украины

Однако, если другие страны-союзники примут решение немедленно предоставить Украине истребители, то Великобритания поддержит их в этом, подчеркнул премьер Британии.

Что касается истребителей, то все знают, что есть сложности в предоставлении конкретных типов самолетов из-за всего, что с этим связано. Но мы сказали четко: если другие страны примут решение предоставить истребители немедленно, Соединенное Королевство с радостью поддержит это решение,

– сказал он.

Сунак сообщил, что украинские пилоты уже проходят обучение по стандартам НАТО в Великобритании в рамках долгосрочной поддержки обороны Украины. Он надеется, что другие страны тоже присоединятся к учениям украинских военных.

Также британский премьер призвал не терять время с военной поддержкой Украины.

"Для всех, кто говорит, что мы хотим, чтобы Украина победила, а Россия потерпела поражение, если вы верите в это, то вы должны действовать сейчас", – заявил Сунак.

Украине нужны долгосрочные гарантии безопасности