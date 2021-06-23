В Британии отрицают обстрел эсминца "Дефендер" россиянами возле Крыма

В министерстве обороны Великобритании заявили, что Россия не открывала огонь по кораблю Королевского флота вблизи временно оккупированного Крыма.

В британском оборонном ведомстве в частности отметили, что страна-агрессор не осуществляла предупредительных обстрелов по курсу эсминца "Дефендер".

Читайте также Украина вместе с партнерами формирует позицию – Арестович про "обстрел" британского эсминца

"Корабль Королевского флота осуществляет мирный проход территориальными водами Украины в соответствии с международным правом", – говорится в заявлении.

Военные Великобритании считают, что Россия проводила стрелковые учения в Черном море и предоставляла уведомления о своей деятельности морскому сообществу.

Ни одного выстрела в HMS Defender произведено не было, и мы не признаем утверждения о том, что по его курсу были сброшены бомбы,

– добавили в Минобороны.

Заявление министра обороны Великобритании

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заверил, что утром 23 июня эсминец "Дефендер" совершил "обычный транзит из Одессы в Грузию через Черное море".

По его словам, для этого маршрута привычным является то, что "корабль вошел в международно признанный коридор разделения движения и безопасно вышел из него в 09:45 по Гринвичу".

Как обычно, российские суда отслеживали его проход, а его экипажу стало известно об учениях неподалеку

– добавил Бен Уоллес.

"Обстрел" британского эсминца: главное

В Черном море 23 июня прошли совместные учения Украины, США и Великобритании. Силы специальных операций тренировались на британском эсминце "Дефендер".

Позже Россия начала распространять информацию о том, что якобы открыла предупредительный огонь по кораблю, потому что он якобы вошел в "российские территориальные воды".

К теме Доказательство нашей позиции, – Украина отреагировала на "обстрел" британского эсминца возле Крыма