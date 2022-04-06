Британия ввела санкции против еще 8 россиян и заморозила активы "Сбербанка"

Великобритания вновь ужесточила санкции против России из-за войны на Украине. В частности, там полностью заморозили активы "Сбербанка" и Московского кредитного Банка. Также санкции касаются 8 россиян.

Благодаря новым санкциям Великобритания запретила импорт российских товаров из железа и стали, а также запретила новые инвестиции в РФ.

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Под персональные санкции попали еще 8 россиян

Сергей Сергеевич Иванов (глава "Алросы"); Борис Борисович Ротенберг; Андрей Игоревич Акимов (глава "Газпромбанка"); Александр Валерьевич Дюков (глава "Газпромнефти"); Сергей Анатольевич Когогин (глава "Камаза"); Андрей Григорьевич Гурьев (основной владелец "Фосагро"); Леонид Викторович Михельсон (совладелец "Новатека"); Вячеслав Кантор (основной владелец "Акроны").

Министерство иностранных дел Великобритании Лиз Трасс сказала изданию The Guardian, что этот пакет является одним из самых строгих санкций страны.

Наша последняя волна мер положит конец импорта в Великобританию российской энергии и введет санкции на еще большее количество лиц и компаний, уничтожив военную машину Путина,

– заявила она.

Чиновница добавила, что вместе с союзниками Великобритания показывает российской элите, что "она не сможет отмыть руки от зверств, совершенных по приказу Путина".

К слову, США также ввели новые санкции против России. Под ограничения попали дочери Владимира Путина, супруга и дочь Сергея Лаврова, а также члены Совбеза. Кроме того, санкции наложили и на "Сбербанк" и "Альфа-банк".

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