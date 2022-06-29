Британия ввела санкции против второго богатейшего человека России: кто еще попал под удар
Источник:Правительство Великобритании
Великобритания ввела новые санкции против российских бизнесменов и чиновников. В санкционный список попал и самый богатый человек России в 2021 году – олигарх Владимир Потанин.
В британском правительстве подчеркнули, что карательные ограничения касаются ближайшего окружения Путина. В списке есть и родственники Владимира Путина.
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Потанина называют одним из ключевых людей в режиме Кремля
Сейчас Владимир Потанин – второй в рейтинге самых богатых людей России. В Лондоне его называют одним из ключевых сторонников режима Владимира Путина. Он – владелец корпорации "Интерросс". Уже после вторжения России в Украину Потанин приобрел "Росбанк" и акции "Тинькоф".
Также компанию по санкциям Потанина составила двоюродная племянница Путина – Анна Цивилева и ее муж – губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. Под карательные ограничения попала и компания Kolmar Group. Еще в списке – глава Home Credit Bank Иван Тирышкин и сын олигарха Михаила Гуцериева – Саид.Обратите внимание! Новые санкции касаются 12 физических и 8 юридических лиц.
Мы делаем все, чтобы остановить военную машину России
Пока Путин продолжает свою отвратительную атаку на Украину, мы будем использовать санкции, чтобы ослабить российскую военную машину. Сегодняшние санкции показывают, что никто и ничто не может быть от них застрахован,
– сказал представитель британского правительства.
Отметим, что после вторжения в Россию Лондон ввел санкции против около 1000 человек и 120 российских компаний.
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О каких санкциях говорится
- Заморозка активов.
- Запрет на поездки.
- Транспортные санкции.
Последние карательные ограничения против России
- Из-за введения санкций государству-агрессору не хватает запчастей для ремонта. На это жалуются сервисные центры.
- В США заявили, что ограничат доступ к технологиям тем компаниям, которые поддерживают Россию.
- Также Вашингтон ввел эмбарго на российское золото и санкции против 60 человек.
- Крупнейший в мире производитель алкогольных напитков Diageo недавно сообщил, что покидает российский рынок.
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