Британия ввела санкции против второго богатейшего человека России: кто еще попал под удар

Великобритания ввела новые санкции против российских бизнесменов и чиновников. В санкционный список попал и самый богатый человек России в 2021 году – олигарх Владимир Потанин.

В британском правительстве подчеркнули, что карательные ограничения касаются ближайшего окружения Путина. В списке есть и родственники Владимира Путина.

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Потанина называют одним из ключевых людей в режиме Кремля

Сейчас Владимир Потанин – второй в рейтинге самых богатых людей России. В Лондоне его называют одним из ключевых сторонников режима Владимира Путина. Он – владелец корпорации "Интерросс". Уже после вторжения России в Украину Потанин приобрел "Росбанк" и акции "Тинькоф".

Также компанию по санкциям Потанина составила двоюродная племянница Путина – Анна Цивилева и ее муж – губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. Под карательные ограничения попала и компания Kolmar Group. Еще в списке – глава Home Credit Bank Иван Тирышкин и сын олигарха Михаила Гуцериева – Саид.

Мы делаем все, чтобы остановить военную машину России

Новые санкции касаются 12 физических и 8 юридических лиц.

Пока Путин продолжает свою отвратительную атаку на Украину, мы будем использовать санкции, чтобы ослабить российскую военную машину. Сегодняшние санкции показывают, что никто и ничто не может быть от них застрахован,

– сказал представитель британского правительства.

Отметим, что после вторжения в Россию Лондон ввел санкции против около 1000 человек и 120 российских компаний.

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О каких санкциях говорится

Заморозка активов.

Запрет на поездки.

Транспортные санкции.

Последние карательные ограничения против России

Из-за введения санкций государству-агрессору не хватает запчастей для ремонта. На это жалуются сервисные центры.

В США заявили, что ограничат доступ к технологиям тем компаниям, которые поддерживают Россию.

Также Вашингтон ввел эмбарго на российское золото и санкции против 60 человек.

Крупнейший в мире производитель алкогольных напитков Diageo недавно сообщил, что покидает российский рынок.

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