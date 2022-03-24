Британия вводит санкции против вагнеровцев
Источник:правительство Британии
Великобритания ввела очередной пакет санкции из-за вторжения России в Украину. Под ограничения попали и боевики ЧВК "Вагнера".
Как объяснили на сайте правительства Британии, санкции направлены на тех, кто способствует вторжению России в Украину.
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В частности, в "черном" списке оказались:
- вагнеровцы;
- несколько оборонных компаний,
- российская железная дорога.
Эти санкции направлены на ключевые отрасли, поддерживающие незаконное вторжение России. Под ограничения также попала группа "Вагнера" – организация российских наемников, которой, как сообщается, поручено убить президента Зеленского,
– говорится в сообщении.
Министр иностранных дел Лиз Трасс подчеркнула, что Путину не следует питать иллюзий и заявила, что Британия объединена с союзниками и будет продолжать затягивать гайки российской экономики, чтобы обеспечить провал "спецоперации" в Украине.Интересно! После полномасштабной войны России против Украины Великобритания наложила санкции более чем на 1000 человек и предприятий, связанных с режимом страны-агрессора.
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