Британия выделит 5 миллионов фунтов на регион, где было зафиксировано отравление "Новичком"

В Британии правительство объявило о выделении пяти миллионов фунтов стерлингов на поддержку бизнеса, стимулирование туризма и непредвиденные расходы в результате инцидента в Солсбери и Эймсбери.

Об этом сообщили в пресс-службе британского Кабмина.

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Отмечается, что премьер-министр страны Тереза Мэй заявила, что правительство в полной мере будет оказывать поддержку местным общинам, а этот пакет финансирования обеспечит постоянные потребности в восстановлении.

Она также отметила, что жители графства проявили стойкость на фоне событий, произошедших в Солсбери и Эймсбери.

Напомним, 4 июля в британском городке Эймсбери, который располагается неподалеку от печально известного Солсбери, мужчина и женщина вследствие действия неизвестного вещества попали в критическом состоянии в больницу. Потом выяснилось, что пострадавшие – 45-летний Чарли Роули и 44-летняя Дон Стерджесс, а отравили их "Новичком".

Добавим, что 44-летняя Дон Старджесс, которая была одной из жертв отравления нервно-паралитическим веществом "Новичок" в Эймсбери, умерла. Зато ее друг, 45-летний Чарли Роули, все еще находится в больнице в критическом состоянии.