Уряд Британії виділить 5 мільйонів фунтів на регіон, де було зафіксовано отруєння "Новачком"
У Британії уряд оголосив про виділення п'яти мільйонів фунтів стерлінгів на підтримку бізнесу, стимулювання туризму та непередбачувані витрати в результаті інциденту в Солсбері та Еймсбері.
Про це повідомили у прес-службі британського Кабміну.
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Зазначається, що прем'єр-міністр країни Тереза Мей заявила, що уряд у повній мірі надаватиме підтримку місцевим громадам, а цей пакет фінансування забезпечить постійні потреби у відновленні.
Вона також зазначила, що жителі графства проявили стійкість на фоні подій, що сталися у Солсбері та Еймсбері.
Нагадаємо, 4 липня у британському містечку Еймсбері, яке розташовується неподалік сумнозвісного Солсбері, чоловік і жінка внаслідок дії невідомої речовини потрапили у критичному стані до лікарні. Потім з'ясувалося, що потерпілі – 45-річний Чарлі Роулі та 44-річна Дон Стерджесс, а отруєно їх було "Новачком".
Додамо, що 44-річна Дон Старджесс, яка була однією із жертв отруєння нервово-паралітичною речовиною "Новачок" у Еймсбері, померла. Натомість її товариш, 45-річний Чарлі Роулі, надалі перебуває у лікарні у критичному стані.