Британская компания-перевозчик использует карту Украины без Крыма

Зарегистрированная в Великобритании компания CAME-RO в брендировании своих фургонов использует карту, на которой территория Украины изображена без Крыма.

Крым оккупирован Россией с 2014 года. Территория же России на карте у перевозчика не показана вообще.

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Карта Украины без Крыма у британского перевозчика: что она означает

СМИ получили фото из Италии от эмигранта из Беларуси, дальнобойщика Валерия Бычковского.

На нем изображен автомобиль (на румынских номерах) компании CAME-RO, который грузят на паром.

И на этом автомобиле карта Украины показана без Крыма.



Карта Украины без Крыма на фургонах британского перевозчика / Фото Валерия Бычковского



По словам очевидца, автомобиль был на румынских номерах / Фото Валерия Бычковского

Такие же изображения есть на фото на странице компании в фейсбуке.



В соцсетях перевозчика – такие же изображения / Фото с Фейсбук CAME-RO

Но важно заметить вот что:

Компания CAME-RO предоставляет услуги по перевозке в Великобритании и большинстве стран Европы.

Карта же на автомобилях перевозчика показывает, куда они могут доставлять вещи.

Отсутствие Крыма (как, добавим, и расположенной в анклаве на территории Польши Калининградской области России и остальных ее территорий) на карте фактически означает лишь то, что автомобили компании туда не ездят.

Так что есть ли в этой ситуации основания для скандала – еще надо разобраться.

А вот том, есть ли какие-то комментарии от CAME-RO или представителей власти Украины, пока не известно ничего.

К слову, июль 2021 скандалами вокруг карты Украины буквально переполнен: