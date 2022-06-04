Британская разведка назвала ключевой фактор последних тактических успехов России на Донбассе

Российская армия имеет определенные успехи на Донбассе из-за своего преимущества в воздухе. Оккупанты наносят удары как управляемыми, так и неуправляемыми боеприпасами.

Неспособность России подавить или уничтожить украинские стратегические системы ПВО в первые дни полномасштабного вторжения ограничивала ее способность оказывать тактическую воздушную поддержку наземным маневрам, что способствовало провалу продвижения на Киев.

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Удары вглубь страны не оказали существенного влияния на ход войны и в результате российские запасы высокоточных управляемых ракет, вероятно, значительно иссякли.

На Донбассе россиянам легче использовать авиацию

С перемещением активных боевых действий на Донбасс Россия смогла увеличить использование тактической авиации для поддержки своих наземных войск. Она совмещает ее с авиаударами и массированными артиллерийскими обстрелами.

Совместное применение авиационных и артиллерийских ударов явилось ключевым фактором последних тактических успехов России в регионе.

– говорится в сообщении британской разведки.

В разведке отметили, что распространенное использование неуправляемых боеприпасов оккупантами приводит к значительным разрушениям населенных пунктов в Донбассе. В населённых пунктах умирают мирные люди.

Самые горячие направления на Донбассе

Самая ожесточенная битва продолжается в Северодонецке, который кафиры пытаются взять штурмом . Продолжаются уличные бои. Оккупанты понесли немалые потери на этом направлении, поэтому пополнили личный состав благодаря мобилизационному резерву второго армейского корпуса.

На Бахмутском направлении тоже нелегкая ситуация. Прикрываясь шквальными обстрелами, русские захватчики пошли в наступление . Но украинские защитники сумели его отбить, так что врагу пришлось отойти.

На Лиманском направлении, неподалеку от Старого Каравана, россияне хотят захватить часть левого берега реки Северский Донец. На Славянском направлении кафиры открывают артиллерийский огонь по Грушувасу, Татьяновке и Дибривному, чтобы снизить потенциал ВСУ.

Также враги пытались взять штурмом Богородичное, но им не удалось. Кроме того, во время попыток наступать на Вернополье бойцы "второй армии мира" понесли потери.

Тем временем на Донецком направлении враг уже не столь стремительно продвигается из-за истощения личного состава. Нравственно-психологическое состояние бойцов тоже продолжает снижаться.

Главное от Генштаба ВСУ по Донбассу:

Российская армия пыталась штурмовать позиции ВСУ на Славянском направлении , однако успехов не имела.

Сейчас кафиры серьезно сосредоточили свои усилия на участке левого берега реки Северский Донец .

Самые ожесточенные бои продолжаются в Северодонецке и у Бахмута.

За минувшие сутки, 3 июня, в Луганской области ВСУ отбили 9 атак противника .

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