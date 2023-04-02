Умирают из-за пьянства и переохлаждения, – британская разведка о небоевых потерях России

Всем известно, что россияне – нация на дне бутылки. Даже на войне они не упускают возможности лишний раз "пригубить".

Британская разведка проанализировала небоевые потери армии оккупантов. Отмечают, что значительная часть захватчиков погибла в Украине из-за пьянства и переохлаждения.

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Какие самые распространенные причины смертей в русской армии

27 марта российский телеграм-канал сообщил о "чрезвычайно высоком" количестве инцидентов, преступлений и смертей, связанных с употреблением алкоголя среди развернутых российских войск в Украине.

Среди других причин небоевых потерь:

неправильное обращение с оружием,

дорожно-транспортные происшествия,

переохлаждение.

Возможно, российские командиры и считают, что злоупотребление алкоголем вредно для боевой эффективности, однако на это никто не обращает внимания. Пьянство всегда было распространено в большей части русского общества.

Кроме того, алкозависимость оккупантов считается приемлемой даже во время боевых действий.

Актуальные потери врага

Силы обороны героически приближают нашу победу, уничтожая врага. Только за прошедшие сутки наши воины "задвухсотили" 560 оккупантов. В общей сложности с начала полномасштабного вторжения русская армия сократилась на 174 550 своих военных.

Кроме того, враг несет огромные потери в технике. С 24 февраля 2022 года ВСУ ликвидировали: