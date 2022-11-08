Россия может использовать в Украине практику бомбардировок Сирии, – Британия
Источник:Rusi
Россия может применить в Украине те же бомбардировки, которые осуществляла в Сирии. Британские аналитики объяснили, что именно нужно сделать миру, чтобы этого не случилось.
Соответствующую информацию сообщил лондонский аналитический центр Королевского института объединенных служб (Rusi) в докладе. Напомним, армией России руководит генерал Сергей Суровикин, который и бомбил Алеппо.
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Британские аналитики предупредили о новой опасности от России
Аналитики предупредили Запад, что надо прекратить успокаивать себя относительно необходимости немедленной поставки Украине ПВО.
Только благодаря своей неспособности уничтожить украинские ЗРК Россия все еще не в состоянии эффективно использовать потенциально тяжелую и эффективную воздушную огневую мощь своих авиационных бомбардировщиков и многоцелевых истребителей,
– говорится в сообщении.
В частности, речь идет о бомбардировке украинских стратегических целей и позиций на передовой, как это было в Сирии.
Однако аналитики предостерегли, если страны Запада не будут предоставлять боеприпасы к системам противовоздушной обороны, а со временем не будут их модернизировать и заменять, то воздушно-космические силы России снова могут быть опасными.
Какое оружие нужно Украине для сдерживания Кремля
Аналитики лондонского аналитического центра Королевского института объединенных служб пояснили, что:
- в краткосрочной перспективе Украина нуждается в дополнительных переносных зенитно-ракетных комплексах (ПЗРК) и зенитных установках с радиолокационным наведением, таких как "Гепард", чтобы поддерживать и усиливать свою способность перехватывать "шахиды" и защищать энергетическую инфраструктуру;
- в среднесрочной перспективе Киеву понадобятся экономически эффективные способы защиты от иранских "шахидов". Как вариант, могут подойти радарные и/или лазерные системы, которые позволят зенитному оружию быть намного более точным и эффективным.
Воздушным силам ВСУ нужны современные западные истребители и ракеты для устойчивого противодействия воздушно-космическим силам России. Российские пилоты были осторожны на протяжении всей войны, поэтому даже небольшое количество западных истребителей могло иметь серьезный сдерживающий эффект,
– объяснили аналитики.
Что известно о предоставленных Украине ПВО
- 7 ноября Украина уже получила американо-норвежские системы противовоздушной обороны NASAMS. Речь идет о двух единицах.
- Это оружие, которое усилит защиту нашего неба и позволит начать формирование многоуровневой системы ПВО и ПРО.
- Военный эксперт Сергей Грабский рассказал, что они с достаточно высокой вероятностью смогут защитить город Киев.
- Также Украине предоставили новые системы Aspide. Они универсальны, рассчитаны в большинстве на "стационарную" работу и защиту стратегических объектов – промышленных предприятий, аэродромов или морских портов.
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