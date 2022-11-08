Россия может использовать в Украине практику бомбардировок Сирии, – Британия

Россия может применить в Украине те же бомбардировки, которые осуществляла в Сирии. Британские аналитики объяснили, что именно нужно сделать миру, чтобы этого не случилось.

Соответствующую информацию сообщил лондонский аналитический центр Королевского института объединенных служб (Rusi) в докладе. Напомним, армией России руководит генерал Сергей Суровикин, который и бомбил Алеппо.

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Британские аналитики предупредили о новой опасности от России

Аналитики предупредили Запад, что надо прекратить успокаивать себя относительно необходимости немедленной поставки Украине ПВО.

Только благодаря своей неспособности уничтожить украинские ЗРК Россия все еще не в состоянии эффективно использовать потенциально тяжелую и эффективную воздушную огневую мощь своих авиационных бомбардировщиков и многоцелевых истребителей,

– говорится в сообщении.

В частности, речь идет о бомбардировке украинских стратегических целей и позиций на передовой, как это было в Сирии.

Однако аналитики предостерегли, если страны Запада не будут предоставлять боеприпасы к системам противовоздушной обороны, а со временем не будут их модернизировать и заменять, то воздушно-космические силы России снова могут быть опасными.

Какое оружие нужно Украине для сдерживания Кремля

Аналитики лондонского аналитического центра Королевского института объединенных служб пояснили, что:

в краткосрочной перспективе Украина нуждается в дополнительных переносных зенитно-ракетных комплексах (ПЗРК) и зенитных установках с радиолокационным наведением, таких как "Гепард", чтобы поддерживать и усиливать свою способность перехватывать "шахиды" и защищать энергетическую инфраструктуру;

в среднесрочной перспективе Киеву понадобятся экономически эффективные способы защиты от иранских "шахидов". Как вариант, могут подойти радарные и/или лазерные системы, которые позволят зенитному оружию быть намного более точным и эффективным.

Воздушным силам ВСУ нужны современные западные истребители и ракеты для устойчивого противодействия воздушно-космическим силам России. Российские пилоты были осторожны на протяжении всей войны, поэтому даже небольшое количество западных истребителей могло иметь серьезный сдерживающий эффект,

– объяснили аналитики.

Что известно о предоставленных Украине ПВО

7 ноября Украина уже получила американо-норвежские системы противовоздушной обороны NASAMS. Речь идет о двух единицах.

Это оружие, которое усилит защиту нашего неба и позволит начать формирование многоуровневой системы ПВО и ПРО.

Военный эксперт Сергей Грабский рассказал, что они с достаточно высокой вероятностью смогут защитить город Киев.

Также Украине предоставили новые системы Aspide. Они универсальны, рассчитаны в большинстве на "стационарную" работу и защиту стратегических объектов – промышленных предприятий, аэродромов или морских портов.

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