Десантники показали, как британские гаубицы уничтожают россиян в Херсонской области
Источник:Командование ДШВ ВСУ
Оружие западных партнеров в руках ВСУ превращается в настоящий кошмар россиян. В разговоре с близкими они уже жалуются, что терпят большие потери после точных ударов наших героев.
Великобритания стала мощным партнером Украины по борьбе с российскими оккупантами. Наши герои уже получили мощное современное оружие, помогающее увеличивать потери врага.
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Как британские гаубицы работают в Херсонской области
Артиллеристы десантно-штурмовых войск показали, как ликвидируют российских оккупантов из британских гаубиц L119. 105 калибр эффективно работает по позициям и технике врага Херсонской области.
Наши герои отметили, что скорострельность и мобильность этих гаубиц очень важный фактор на поле боя.
ВСУ бьют врага из британских гаубиц: видео
Война россии с Украиной: последние новости
- территория беларуси нужна российским оккупантам не только для ракетных обстрелов мирных украинских городов. Как выяснилось, они там хоронят своих раненых и разбитую технику.
- россияне стягивают свои силы в Херсонскую область, надеясь удержать захваченные территории под своим контролем. Также известно, что враг активно разведывает и рассматривает возможность ведения наступательных действий.
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