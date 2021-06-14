Британский эсминец и фрегат из Нидерландов вошли в Черное море: Россия следит за ними

14 июня 2021 , 20:48
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Источник:

"Думская"

Британский эсминец HMS Defender D36 и нидерландский фрегат HNMLS Eversten F805 утром 14 июня вошли в Черное море. В России моментально на это отреагировали.

9 июня оба судна зашли в порт Стамбула и пришвартовались в бухте Золотой Рог, рядом с Босфором. Несколько дней экипажи отдыхали.

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Что известно о судах

Эсминец и фрегат входят в эскадру, которая сопровождает новейшей британский авианосец Queen Elizabeth. 23 мая авианосец вышел в свое первое кругосветное путешествие в сопровождении кораблей:

  • 2 эсминцев – 45-HMS Diamond и HMS Defender,
  • 2 фрегатов – 23-HMS Kent и HMS Richmond,
  • судов обеспечения – RFA Tidespring и RFA Fort Victoria,
  • американского ракетного эсминца USS The Sullivans (DDG-68),
  • нидерландского фрегата HNLMS Evertsen (F805).

Кроме того, авианосец сопровождает атомная субмарина. Ожидается, что корабли примут участие в ежегодных маневрах "Си Бриз".

Реакция России

В России сразу же заявили, что Черноморский флот будет следить за двумя судами, пишет телеграм-канал "РИА Новости".

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Автор: Софія Мінджоса