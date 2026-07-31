Об этом 24 Каналу рассказал вице-маршал Королевских ВВС Великобритании в отставке Шон Белл. По его словам, пока ни Украина, ни Россия полностью не владеют инициативой на поле боя. А сама война фактически разделилась на две фазы.

Что происходит на фронте?

По словам Белла, в Донецкой области продолжается война на истощение. Российские оккупанты бросают значительные силы, чтобы захватить Константиновку и продолжить наступление. Силы обороны Украины делают все возможное, чтобы эти наступления были для врага максимально болезненными.

Параллельно Украина усиленно работает над дальнобойными ударами по российскому тылу. Под удары попадает логистическая инфраструктура, объекты нефтеперерабатывающей отрасли, корабли и т. д.

Давление на Россию растет. Так выглядит, что мы приближаемся к соглашению о заморозке ситуации по нынешней линии фронта. Но не могу сказать, что сейчас ход войны изменился в пользу Украины,

– подчеркнул Белл.

Судя по всему, диктатор Путин не планирует отступать и боится опозориться. Существует гипотеза, что он попытается в той или иной форме спровоцировать конфликт с НАТО в незначительных масштабах. И тогда окончание войны будет ближе, чем сейчас.

Это заставило бы мировых лидеров сесть за стол переговоров. Путин тогда сможет преподнести ситуацию так, будто он выстоял в противостоянии не с Украиной, а со всем Альянсом,

– сказал Белл.

Добавим, что ранее президент Владимир Зеленский сообщал, что в России планируют усилить скрытую мобилизацию после выборов в Госдуму, которые состоятся 21 сентября. Диктатор хочет набрать в армию от 300 до 500 тысяч человек.