Про це 24 Каналу розповів віцемаршал Королівських ВПС Великої Британії у відставці Шон Белл. За його словами, поки що ні Україна, ні Росія повністю не володіють ініціативою на полі бою. А сама війна фактично розділилася на дві фази.

Що відбувається на фронті?

За словами Белла, в Донецькій області продовжується війна на виснаження. Російські окупанти кидають значні сили, щоб захопити Костянтинівку та продовжити рух вперед. Сили оборони України роблять все можливе, аби ці просування були для ворога максимально болісними.

Паралельно Україна посилено працює над далекобійними ударами по російському тилу. Під удари потрапляє логістична інфраструктура, об'єкти нафтопереробної галузі, кораблі тощо.

Тиск на Росію росте. Так виглядає, що ми наближаємося до угоди із заморозкою по теперішній лінії фронту. Але не можу сказати, що зараз хід війни змінився на користь України,

– підкреслив Белл.

Судячи з усього, диктатор Путін не планує відступати та боїться зганьбитися. Існує гіпотеза, що він спробує в тій чи іншій формі спровокувати конфлікт з НАТО у незначних масштабах. І тоді закінчення війни буде ближчим, ніж зараз.

Це змусило б світових лідерів сісти за стіл переговорів. Путін тоді зможе подати ситуацію так, ніби він вистояв у протистоянні не з Україною, а з усім Альянсом,

– сказав Белл.

Додамо, раніше президент Володимир Зеленський повідомляв, що в Росії планують посилити приховану мобілізацію після виборів до Держдуми, які відбудуться 21 вересня. Диктатор хоче набрати до війська від 300 до 500 тисяч особового складу.