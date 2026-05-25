Это феноменально: британский полковник в отставке раскрыл, как после 2022 года изменилась Украина

Украина за четыре года войны прошла путь от страны, которая не имела опыта ведения боевых действий, до признания ВСУ самой мощной армией в Европе. Благодаря инновациям и технологиям украинское войско сумело выстоять в противостоянии с Россией.

Британский полковник в отставке Гэмиш де Бреттон-Гордон подчеркнул в разговоре с 24 Каналом, что сегодня в украинской армии ситуация кардинально отличается от той, что была в начале полномасштабного вторжения. Тогда необходимость противостоять российскому нашествию диктовала свои условия. В конце концов, Украине удалось найти такой способ ведения войны, который подходит именно ей.

Украина кардинально изменила свою армию за 4 года

Британский полковник в отставке отметил, что большинство людей, которые сейчас служат в украинской армии, до 2022 года были гражданскими. Несмотря на это, скорость инноваций, которые вводились в Вооруженных Силах Украины, просто поражает.

Стоит знать. Госсекретарь США Марко Рубио считает, что противостояние с Россией стало толчком для Украины по совершенствованию тактики, методов, вооружения и технологий. Благодаря этому, по его мнению, реализуется "своеобразная гибридная асимметричная война". Рубио подчеркнул, что Россия теряет в пять раз больше военных в месяц, чем украинские силы. Госсекретарь считает, что на сегодня ВСУ являются "самыми сильными и самыми мощными вооруженными силами во всей Европе". Это произошло благодаря значительной военной поддержке от партнеров и боевому опыту, который получили украинские военные.

"Хотя дроны существовали 4 – 5 лет назад, именно Украина сумела использовать их наиболее эффективно. Сегодня ваша страна уже создала собственные беспилотники, которые могут лететь на тысячи километров и оставаться незамеченными российской разведкой. Так что это был феноменальный шаг вперед. И на сегодня практически нет другой страны, которая могла бы достичь такого уровня", – подчеркнул он.

Более того, даже британские военные, по его словам, пытаются перенимать у Украины этот опыт ведения войны.

Украинское командование также демонстрирует стратегическое мышление. По мнению полковника в отставке, в Министерстве обороны и спецслужбах есть люди, которые разрабатывают этот способ ведения войны, эти глубокие атаки и определяют, как нанести болезненные удары по противнику.

Поэтому работает целый комплекс факторов. И Запад поражен инновациями в Украине и устойчивостью украинского народа, который фактически истощает россиян. Поэтому сейчас украинская сторона перехватила инициативу на фронте,

– отметил Гэмиш де Бреттон-Гордон.

Он добавил, что в военном деле, когда инициатива за вами, врагу очень трудно что-то изменить.

Что сегодня происходит в ВСУ?

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский отметил 20 мая, что украинские силы впервые превзошли вражескую армию в численности атак в течение одних суток. В последнее время россияне снизили интенсивность своих наступательных действий, а одновременно Силы обороны начали активнее продвигаться.

Также президент Украины заявил о начале реформы в армии. Она должна стартовать в июне, и тогда же ожидаются ее первые результаты, в частности, по финансовому обеспечению украинских военнослужащих.

В частности, должно быть увеличено денежное обеспечение защитников. Уровень выплат должен быть сопоставим с выполнением ими боевых задач на фронте, а также с их опытом и эффективностью.

Также должны быть изменены принципы комплектования подразделений и управления личным составом. По словам Зеленского, будет усилена контрактная система в Силах обороны. А именно – будут определены сроки службы и возможность поэтапного увольнения со службы защитников, которые были мобилизованы ранее. Это будет происходить на основании четких временных критериев.