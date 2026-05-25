25 мая, 10:40
Обновлено - 11:14, 25 мая

Это феноменально: британский полковник в отставке раскрыл, как после 2022 года изменилась Украина

Виктория Грабовская

Украина за четыре года войны прошла путь от страны, которая не имела опыта ведения боевых действий, до признания ВСУ самой мощной армией в Европе. Благодаря инновациям и технологиям украинское войско сумело выстоять в противостоянии с Россией.

Британский полковник в отставке Гэмиш де Бреттон-Гордон подчеркнул в разговоре с 24 Каналом, что сегодня в украинской армии ситуация кардинально отличается от той, что была в начале полномасштабного вторжения. Тогда необходимость противостоять российскому нашествию диктовала свои условия. В конце концов, Украине удалось найти такой способ ведения войны, который подходит именно ей.

Украина кардинально изменила свою армию за 4 года

Британский полковник в отставке отметил, что большинство людей, которые сейчас служат в украинской армии, до 2022 года были гражданскими. Несмотря на это, скорость инноваций, которые вводились в Вооруженных Силах Украины, просто поражает.

Стоит знать. Госсекретарь США Марко Рубио считает, что противостояние с Россией стало толчком для Украины по совершенствованию тактики, методов, вооружения и технологий. Благодаря этому, по его мнению, реализуется "своеобразная гибридная асимметричная война". Рубио подчеркнул, что Россия теряет в пять раз больше военных в месяц, чем украинские силы. Госсекретарь считает, что на сегодня ВСУ являются "самыми сильными и самыми мощными вооруженными силами во всей Европе". Это произошло благодаря значительной военной поддержке от партнеров и боевому опыту, который получили украинские военные.

"Хотя дроны существовали 4 – 5 лет назад, именно Украина сумела использовать их наиболее эффективно. Сегодня ваша страна уже создала собственные беспилотники, которые могут лететь на тысячи километров и оставаться незамеченными российской разведкой. Так что это был феноменальный шаг вперед. И на сегодня практически нет другой страны, которая могла бы достичь такого уровня", – подчеркнул он.

Более того, даже британские военные, по его словам, пытаются перенимать у Украины этот опыт ведения войны.

Как изменилась украинская армия с 2022 года: смотрите видео

Украинское командование также демонстрирует стратегическое мышление. По мнению полковника в отставке, в Министерстве обороны и спецслужбах есть люди, которые разрабатывают этот способ ведения войны, эти глубокие атаки и определяют, как нанести болезненные удары по противнику. 

Поэтому работает целый комплекс факторов. И Запад поражен инновациями в Украине и устойчивостью украинского народа, который фактически истощает россиян. Поэтому сейчас украинская сторона перехватила инициативу на фронте, 
– отметил Гэмиш де Бреттон-Гордон.

Он добавил, что в военном деле, когда инициатива за вами, врагу очень трудно что-то изменить.

Что сегодня происходит в ВСУ?

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский отметил 20 мая, что украинские силы впервые превзошли вражескую армию в численности атак в течение одних суток. В последнее время россияне снизили интенсивность своих наступательных действий, а одновременно Силы обороны начали активнее продвигаться.

Также президент Украины заявил о начале реформы в армии. Она должна стартовать в июне, и тогда же ожидаются ее первые результаты, в частности, по финансовому обеспечению украинских военнослужащих.

В частности, должно быть увеличено денежное обеспечение защитников. Уровень выплат должен быть сопоставим с выполнением ими боевых задач на фронте, а также с их опытом и эффективностью.

Также должны быть изменены принципы комплектования подразделений и управления личным составом. По словам Зеленского, будет усилена контрактная система в Силах обороны. А именно – будут определены сроки службы и возможность поэтапного увольнения со службы защитников, которые были мобилизованы ранее. Это будет происходить на основании четких временных критериев.

