Британский суд разрешил экстрадицию Ассанжа в США

Суд Лондона разрешил экстрадицию основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США. Защита может еще опротестовать это решение.

Соответствующее решение вынес Апелляционный суд Англии и Уэльса. Таким образом удовлетворили апелляцию, которую подали представители Вашингтона.

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Дело теперь передадут в низшую инстанцию

США обжаловали предварительное решение о запрете на экстрадицию. Оно принадлежит судье Центрального уголовного суда Лондона и вынесено 4 января 2021 года.

По мнению судьи Апелляционного суда Тимоти Холройда, США предоставит достаточно гарантий безопасности и условий содержания Ассанжа на территории Соединенных Штатов.

По предварительным данным, дело теперь будет возвращено в Вестминстерский суд. Решение защита основателя WikiLeaks может обжаловать.

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Отметим, что Ассанж уже находится под стражей с апреля 2019 года. Тогда он покинул посольство Эквадора – после того, как его лишили гражданства этой страны.

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Что известно об обвинениях против Ассанжа в США:

Обвинения связаны с обнародованием WikiLeaks в 2010 году 500 тысяч секретных файлов.

Они раскрывают детали военных операций в Афганистане и Ираке.

Против Ассанжа было предъявлено 18 обвинений, за которые ему грозит 175 лет тюрьмы.

Ассанж и его защитники утверждают, что дело политически мотивированное.

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