Об этом сообщили британские разведчики. Отметим, что недавно в Киевской области мужчина чуть не погиб на вражеских минах, однако он быстро заметил их и вовремя отреагировал.

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Какая угроза для украинцев с приходом весны

По словам разведчиков Британии, с приходом весны и увеличением количества людей, вовлеченных в сельскохозяйственную деятельность, риск минирования гражданских лиц возрастет.

С начала вторжения было зарегистрировано более 750 пострадавших от мин среди мирных жителей – в каждой восьмой был ребенок.

Чтобы разминировать Украину, вероятно, понадобится минимум десятилетие,

– отметили в разведке.

Важно! Почти 40 миллионов долларов нужно Украине для ликвидации опасности, которую несут управление опасностью неразорванных снарядов и не разминированных мин. Речь идет также о гранатах, минометах, ракетах, сбрасываемых с воздуха бомбах, кассетных боеприпасах, противопехотных минах и так далее.

Взрыв вражеских мин в Украине