Про це повідомили британські розвідники. Зауважимо, що нещодавно у Київській області чоловік ледь не загинув на ворожих мінах, однак він швидко помітив їх та вчасно зреагував.

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Яка є загроза для українців з приходом весни

За словами розвідників Британії, з приходом весни та збільшенням кількості людей, залучених до сільськогосподарської діяльності, ризик мінування цивільних осіб зросте.

З початку вторгнення було зареєстровано понад 750 постраждалих від мін серед мирних жителів – у кожній восьмій була дитина.

Щоб розмінувати Україну, ймовірно, знадобиться щонайменше десятиліття,

– наголосили у розвідці.

Важливо! Майже 40 мільйонів доларів потрібно Україні для ліквідації небезпеки, яку несуть управління небезпекою нерозірваних снарядів та не розмінованих мін. Йдеться також про гранати, міномети, ракети, бомби, що скидаються з повітря, касетні боєприпаси, протипіхотні міни тощо.

Вибух ворожих мін в Україні