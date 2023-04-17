Про це повідомили британські розвідники. Зауважимо, що нещодавно у Київській області чоловік ледь не загинув на ворожих мінах, однак він швидко помітив їх та вчасно зреагував.
До теми Під Одесою виявили дві морські міни: одна здетонувала біля бази відпочинку, іншу – знешкодили
Яка є загроза для українців з приходом весни
За словами розвідників Британії, з приходом весни та збільшенням кількості людей, залучених до сільськогосподарської діяльності, ризик мінування цивільних осіб зросте.
З початку вторгнення було зареєстровано понад 750 постраждалих від мін серед мирних жителів – у кожній восьмій була дитина.
Щоб розмінувати Україну, ймовірно, знадобиться щонайменше десятиліття,
– наголосили у розвідці.
Вибух ворожих мін в Україні
- Раніше у Харківській області сталася трагедія з подружжям, яке на своїй автівці наїхало на міну. Через наїзд на міну автомобіль вибухнув. На жаль, 65-річний чоловік загинув на місці. Його 63-річна дружина отримала травми й перебуває у лікарні.
- Також на Харківщині 1 березня авто підірвалося на міні. На жаль, усі, хто перебував у машині, загинули. Трагедія сталася на території Ізюмського лісового господарства поблизу села Співаківка.
- 26 березня в селі Сичавка Одеської області ворожа морська міна пошкодила базу відпочинку. Ще одну небезпечну знахідку знешкодили сапери.
- А 29 березня в Ізюмському районі поблизу міста Барвінкове на ґрунтовій польовій дорозі легковий автомобіль наїхав на протитанкову міну. Внаслідок вибуху загинули двоє осіб.
- Окрім цього, 11 квітня місцевий житель Вишгородського району пішов лісовою дорогою у сусіднє село, де натрапив на реактивну протитанкову гранату. У підсумку чоловік негайно викликав правоохоронців.