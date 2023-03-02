Одним из "диверсантов" под Брянском является Денис Никитин: что о нем известно

В сети обнародовали видео "Русского Добровольческого Корпуса" в Брянской области, который утверждает, что перешел границу России и Украины. Одним из "диверсантов" оказался Денис Никитин.

Денис Никитин переехал в 2017 году в Украину. Об этом информирует 24 Канал.

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Что известно о Денисе Никитине

Так, в видео "Русского Добровольческого Корпуса" из Брянской области снялся командир подразделения Денис Никитин. Ранее в одном из украинских репортажей мужчина назвал себя москвичем во втором поколении и заявил, что воюет за Украину.

Также Никитин рассказал, что в России его не раз задерживали, а его бойцы поджигали офис "Единой России". Позже он выступил в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина", где заговорил об освобождении России через освобождение Украины.

Издание Vice назвало Никитина "неонацистом, хулиганом, бойцом смешанных единоборств, предпринимателем и сторонником ультраправой идеологии". Мужчина отказал в интервью этому СМИ и заявил, что прекратил общение с журналистами, поскольку его "достали предвзятые репортажи, чушь и отсутствие профессионализма".



Как выглядит Денис Никитин (слева на фото) / росСМИ

Заявление Никитина из Брянской области

В сети опубликовали видео, снятое на фоне фельдшерского акушерского пункта в Брянской области. На нем "Русский Добровольческий Корпус" (подразделение российских добровольцев, воюющих за Украину) заявляет, что они хотят показать соотечественникам, что есть надежда, и что свободные русские люди с оружием в руках могут бороться с режимом.

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