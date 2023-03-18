В начале марта Россия придумала новый бред об "украинской ДРГ". Главным героем басни пропагандистов стал мальчик Федр.

Россия 2 марта вбросила в информационное пространство очередной фейк. Стране-террористке привиделась "украинская ДРГ", которая вроде бы действовала на территории Брянской области. Этой ложью Россия хочет скрыть внутренние процессы, которые проходят в стране-террористке.

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Россия придумала эпическую историю о мальчике Федоре

Российская пропаганда отработала на нуль с десяти. В СМИ вбросили историю 10-летнего героического мальчика Федора. Он ехал с девочками в школу, когда "украинская ДРГ" открыла огонь. В то же время Федор не растерялся. Получив тяжелое ранение, он "мужественно взял себя в руки" и вывел из автобуса двух испуганных школьниц.

Интересно, что на территории Брянской области в тот день было дистанционное обучение. Интересно, в какую школу ехал Федор и его подруги.

Более того, пережив нападение "ДРГ" дети не растерялись, вышли на дорогу и остановили автомобиль, который довез их до знакомой Федора. Женщина уже дала "комментарий" пропагандистам. Именно перед ней Федор снял свитер и показал, что в него попали.

РосСМИ сразу заявили, что Федор – в тяжелом состоянии. Однако прошло две недели и мальчик загадочно "исцелился". Он уже сумел посетить шабаш русской пропаганды. Федора нарядили в темно-зеленый костюм с элементами камуфляжа и повели на концерт к SHAMANу – так называемому российскому певцу, который пляшет на пропагандистских концертах.

Местный губернатор даже придумал детали.

Ярослав (SHAMAN – 24 канал), увлеченный отвагой и мужеством нашего юного героя Федора, пригласил его с мамой и младшей сестрой, девочек, которых он спас, и дочь одного из погибших в тот трагический день на свой концерт,

– заявил он.

Возможно, после этого эпического концерта Федор откроет в себе еще какие-то сверхъестественные способности.