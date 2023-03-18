Росія 2 березня вкинула в інформаційний простір черговий фейк. Країні-терористці примарилася "українська ДРГ", яка начебто діяла на території Брянської області. Цією брехнею Росія хоче приховати внутрішні процеси, які відбуваються у країні-терористці.

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Росія вигадала епічну історію про хлопчика Фьодора

Російська пропаганда відпрацювала на нуль з десяти. У ЗМІ вкинули історію 10-річного героїчного хлопчика Фьодора. Він їхав з дівчатками до школи, коли "українська ДРГ" відкрила вогонь. Водночас Фьодор не розгубився. Отримавши важке поранення, він "мужньо взяв себе в руки" й вивів з автобуса двох наляканих школярок.

Цікаво, що на території Брянської області того дня було дистанційне навчання. Цікаво, до якої школи їхав Фьодор та його подруги.

Ба більше, переживши напад "ДРГ" діти не розгубилися, вийшли на дорогу та зупинили автомобіль, який довіз їх до знайомої Фьодора. Жінка вже дала "коментар" пропагандистам. Саме перед нею Фьодр зняв светр й показав, що у нього влучили.

РосЗМІ відразу заголосили, що Фьодор – у важкому стані. Однак минуло два тижні й хлопчик загадково "зцілився". Він вже зміг відвідати шабаш російської пропаганди. Фьодора вбрали у темно-зелений костюм з елементами камуфляжу та повели на концерт до SHAMAN – так званого російського співака, який скаче на пропагандистських концертах.

Місцевий губернатор навіть вигадав деталі.

Ярослав (SHAMAN – 24 канал), захоплений відвагою та мужністю нашого юного героя Федора, запросив його з мамою та молодшою сестрою, дівчаток, яких він врятував, та доньку одного із загиблих того трагічного дня на свій концерт,

– заявив він.

Можливо, після цього епічного концерту Фьодор відкриє у собі ще якісь надприродні здібності.