В Брянске – мощные взрывы возле "Роснефти": оккупанты жалуются на "массированную" атаку БПЛА

В ночь на 10 сентября в Брянске прогремели мощные взрывы. Местные жалуются на "массированную атаку беспилотников".

Об этом сообщают местные телеграм-каналы. Кроме того, в сети появилось немало кадров с мощными взрывами, передает 24 Канал.

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Ночные "фейерверки" в Брянске

Ночь на 10 сентября началась для оккупантов взрывоопасно. Так, около 00:20 губернатор Брянской области Александр Богомаз предупредил о "массированной атаке беспилотников". Он призвал россиян быть осторожными и оставаться в безопасных местах, ведь в регионе также работает "пэ-вэ-о".

В то же время местные телеграм-каналы публикуют кадры с мощными взрывами.

Мощный взрыв в Брянске: смотрите видео (Внимание! Присутствует нецензурная лексика! 18+)

В сети также пишут о прилетах в Брянске. В частности, мощный взрыв прогремел возле объекта "Роснефти". На опубликованных в сети кадрах видно, что после прилета на месте вспыхнул пожар.

Прилет возле "Роснефти": смотрите видео (Внимание! Присутствует нецензурная лексика! 18+)

В сети у россиян уже началась настоящая истерика, ведь они заявляют о "массированной атаке" не только на Брянск, но и другие регионы. Так называемые "военкоры" уже предупреждают, что под угрозой могут оказаться "тыловые" области России.



Россияне жалуются на массированную атаку / Скриншот из сети

Сообщают, что взрывы раздаются и в Курской области. К слову, поздно вечером взрывы раздавались и во временно оккупированном Крыму. Россияне там испугались не на шутку, а потому – подняли авиацию.